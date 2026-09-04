MONCLOVA, Coah.- Más de 15 restaurantes de Monclova participarán en el Festival del Chile en Nogada, que la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC) prepara para el tercer y cuarto fin de semana de septiembre.

Isidoro García, presidente de la CANIRAC, informó que la organización trabaja con José Arellano, representante del organismo en Monclova, para concretar la participación de los establecimientos y desarrollar las actividades relacionadas con el festival.

El objetivo es posicionar al chile en nogada como un platillo insignia durante el mes patrio, promover la gastronomía mexicana y generar una mayor actividad económica para los restaurantes participantes.

García estimó que la venta de este platillo podría generar una derrama económica superior a 800 mil pesos.

Aunque inicialmente se contempla la participación de restaurantes de Monclova, el dirigente señaló que existe interés de establecimientos de otros municipios de la región centro, por lo que buscarán ampliar la actividad a dos municipios.

El presidente de la CANIRAC destacó que este festival forma parte de las acciones que el organismo impulsa para incentivar el consumo local mediante actividades y promociones gastronómicas.

Durante la entrevista, García también informó que del 2 al 8 de noviembre se realizará en Saltillo Qué Comer Week, iniciativa que contará con más de 120 restaurantes, cafeterías y establecimientos de desayunos, entre otros negocios.

Para esta actividad se prevé una derrama económica superior a 2.5 millones de pesos, luego de que la primera edición generó alrededor de 1.5 millones con la participación de 70 restaurantes.

García señaló que estas estrategias buscan incentivar el consumo local ante las altas y bajas de la economía, además de brindar a los consumidores la oportunidad de conocer nuevos establecimientos.

Asimismo, indicó que, tras la participación de la CANIRAC en Abastur, convención nacional de la industria restaurantera, se concretaron alianzas relacionadas con tecnología y eficiencia en los procesos productivos de las cocinas.