Atropellan a mujer que cruzaba bulevar en Saltillo

SALTILLO, Coah.- Una mujer identificada como Patricia Saldaña Reyes, de 52 años, murió atropellada la mañana de este lunes en el bulevar Otilio González, en Saltillo, cuando intentaba cruzar la vialidad por debajo de un puente peatonal.

El accidente ocurrió alrededor de las 06:30 horas, frente a la primaria Adolfo López Mateos, en la colonia Nueva Imagen, donde la víctima fue embestida por una camioneta pickup Chevrolet conducida por un hombre de aproximadamente 70 años.

Tras el reporte, paramédicos acudieron al lugar; sin embargo, al valorar a la mujer confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

El conductor permaneció en el sitio y posteriormente fue detenido por las autoridades, por lo que quedó a disposición del Ministerio Público, instancia que determinará su situación jurídica conforme avancen las investigaciones.

Elementos de Tránsito Municipal resguardaron parcialmente la zona para facilitar las labores de emergencia y las diligencias ministeriales, lo que ocasionó afectaciones a la circulación en este sector de la ciudad.

Personal de la Fiscalía General del Estado tomó conocimiento de los hechos y realizó las diligencias correspondientes, incluido el levantamiento del cuerpo, para esclarecer las circunstancias del atropellamiento y determinar las posibles responsabilidades.

Hasta el momento, las autoridades no han informado más detalles sobre las circunstancias en las que ocurrió el accidente.