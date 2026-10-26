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Coahuila

Hallan cuerpo en el río Bravo, sigue sin identificar

Un hombre fue encontrado en el río Bravo, en la colonia Benito Juárez; las autoridades investigan el caso.

Por Ángel García - 26 octubre, 2026 - 04:25 p.m.
Autoridades localizaron a un hombre sin vida a orillas del río Bravo, en la colonia Benito Juárez, en Ciudad Acuña.
Autoridades localizaron a un hombre sin vida a orillas del río Bravo, en la colonia Benito Juárez, en Ciudad Acuña.
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      CIUDAD ACUÑA, Coahuila.- Un hombre sin identificar fue localizado sin vida la tarde del lunes a orillas del río Bravo, a la altura de la colonia Benito Juárez, en Ciudad Acuña.

      Elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y de Protección Civil acudieron al lugar, donde confirmaron que la persona no contaba con signos vitales.

      Hasta el momento, la identidad del hombre permanece desconocida, mientras las investigaciones continúan.

      Como señas particulares, el fallecido presenta tatuajes en el abdomen. Al momento de ser localizado, vestía ropa negra y tenis de color naranja.

      Las autoridades mantienen las indagatorias para esclarecer los hechos e identificar a la persona.

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