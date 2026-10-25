Jacobo Rodríguez enfrenta cuestionamientos por llamadas automatizadas en Piedras Negras

SALTILLO, COAH.- Usuarios de telefonía celular reportaron la recepción de llamadas automatizadas en las que se promociona una eventual reelección del alcalde de Piedras Negras, Jacobo Rodríguez, para los comicios de 2027, situación que ha generado cuestionamientos sobre una posible violación a la legislación electoral por actos anticipados de campaña.

De acuerdo con los testimonios de quienes han recibido estas comunicaciones, las llamadas provienen de distintos números telefónicos, algunos identificados con la lada de Monclova, y reproducen mensajes grabados en los que se menciona que el actual presidente municipal buscará mantenerse en el cargo durante otro periodo.

En los audios también se incluyen expresiones como que el edil "va a arrasar", un mensaje que ha sido interpretado por algunos ciudadanos como una estrategia de promoción política adelantada, pese a que el próximo proceso electoral municipal aún se encuentra distante.

La difusión de este tipo de mensajes abre interrogantes sobre su origen, el financiamiento de las llamadas y la posible responsabilidad de quienes las organizan, aspectos que tendrían que esclarecerse para determinar si existe alguna infracción a las disposiciones electorales.

Aunque los reportes ciudadanos han puesto el tema sobre la mesa, hasta el momento la información disponible no permite establecer quién está detrás de las comunicaciones ni confirmar que el alcalde haya ordenado o participado en su difusión. Por ello, una eventual responsabilidad deberá determinarse a partir de las pruebas y de los procedimientos correspondientes.

El caso también pone de relieve los mecanismos que existen en Coahuila para atender posibles irregularidades durante los procesos electorales. En el contexto de las elecciones de 2026, el Instituto Electoral de Coahuila (IEC) explicó los alcances de su intervención frente a posibles actos anticipados de campaña. El consejero presidente del organismo, Óscar Daniel Rodríguez Fuentes, señaló que la autoridad no puede iniciar investigaciones de oficio por este tipo de hechos, sino que necesita una denuncia formal que precise las conductas señaladas y aporte elementos para su análisis.

Bajo este procedimiento, las personas que consideren que una actividad de promoción política podría infringir la ley pueden presentar una queja ante la autoridad electoral, acompañada de los materiales o datos que permitan identificar los hechos denunciados.

En el proceso electoral de 2026, Morena enfrentó dos denuncias ante el IEC relacionadas con presuntos actos anticipados de campaña, antecedentes que muestran que este tipo de señalamientos puede llegar a las instancias electorales para su revisión.

En el caso de las llamadas que mencionan a Jacobo Rodríguez, será necesario conocer si existe alguna denuncia formal y si las autoridades reciben elementos suficientes para determinar el origen de los mensajes y establecer si su contenido constituye una infracción.

Mientras tanto, los reportes de los usuarios mantienen la atención sobre el uso de llamadas automatizadas para difundir mensajes de carácter político y sobre los límites legales que deben respetarse en la promoción de aspiraciones electorales rumbo a 2027.