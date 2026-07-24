Saltillo celebra su 449 Aniversario como la capital más segura de México

Saltillo, Coah.- Saltillo llega a su 449 Aniversario consolidándose como la capital más segura de México y como la tercera ciudad donde sus habitantes se sienten más seguros, en empate con San Nicolás de los Garza, Nuevo León.

Aunado a ello, la Policía Municipal se ubicó como la tercera más efectiva de nuestro país y la cuarta más confiable.

Así lo confirman los resultados dados a conocer este viernes por la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), elaborada por el INEGI.

Al respecto, el alcalde Javier Díaz González destacó que esta es la sexta ocasión en la que nuestra ciudad se ubica como la capital más segura de México.

"Este gran resultado se da gracias al trabajo en equipo que hacemos todos los días con el Gobernador del Estado, Manolo Jiménez, quien es el mejor aliado de nuestra ciudad.

Con su liderazgo, trabajamos coordinados con la ciudadanía, el Ejército Mexicano, la Marina Armada de México, la Guardia Nacional y las fiscalías, estatal y federal" resaltó.

Aunado a ello, el Presidente Municipal reconoció el trabajo en equipo que se realiza también con los Poderes Legislativo y Judicial, respectivamente, para que nuestra capital sea la más segura de México.

El alcalde Javier Díaz destacó que para su administración la seguridad es la prioridad de prioridades, por lo que este año se invertirán más de mil 100 millones de pesos en la materia.

Aunado a ello, continúa el trabajo coordinado con la ciudadanía, que esta semana llegó a 135 mil personas en los grupos de seguridad de WhatsApp, por lo que Saltillo tiene la red digital más grande del país en este tipo.

"Saltillo sigue siendo la capital más segura para vivir, para disfrutar con nuestras familias, para invertir y este es un gran logro que todas y todos le regalamos a nuestra ciudad en la víspera de su 449 Aniversario", destacó Javier Díaz.