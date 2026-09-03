Saltillo destina 28 millones para Infonavit de policías

SALTILLO, COAH.- El Ayuntamiento de Saltillo destinará más de 28 millones de pesos anuales para incorporar al Infonavit a mil 466 policías de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

El alcalde Javier Díaz González informó que la inversión permitirá garantizar esta prestación a los elementos de la corporación, quienes tendrán acceso a financiamiento para comprar, construir o remodelar una vivienda.

"Estamos hablando de más de 28 millones de pesos anuales que el municipio de Saltillo va a tener que destinar para poder garantizar esta prestación", explicó.

Díaz González consideró que el esfuerzo financiero representa una inversión importante para mejorar las condiciones de vida de los policías y sus familias, al brindarles la posibilidad de construir un patrimonio.

El alcalde señaló que, a cambio de esta prestación, existe un compromiso mayor por parte de los elementos de la corporación para continuar trabajando por la seguridad de las familias saltillenses.

La incorporación al Infonavit forma parte de las acciones del Ayuntamiento para fortalecer las condiciones de los policías municipales, además de las inversiones destinadas a la operación y equipamiento de la corporación.