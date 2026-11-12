Duplicará Saltillo sala de monitoreo policial

El Ayuntamiento de Saltillo ampliará a más del doble el tamaño de la sala de monitoreo de la Policía Municipal, debido a la incorporación de más de 500 cámaras de videovigilancia y reconocimiento facial durante 2026.

El alcalde Javier Díaz González informó que actualmente se encuentra en la etapa final la rehabilitación del Centro de Control y Comando (C2), donde instalarán un nuevo video wall en las próximas semanas o meses.

Explicó que la nueva pantalla tendrá más del doble de las dimensiones de la actual, con el propósito de contar con mayor capacidad para supervisar las imágenes captadas por las cámaras y atender los incidentes que se registren en la ciudad.

Detalles confirmados

El edil señaló que la modernización del centro de monitoreo forma parte de las inversiones previstas para fortalecer la seguridad pública, que también contemplan la adquisición de patrullas, tecnología y equipamiento para la corporación municipal.

En cuanto al presupuesto, indicó que la administración municipal trabaja en la elaboración del Presupuesto de Egresos 2027, en el que buscará destinar entre mil 100 y mil 200 millones de pesos a seguridad.

Díaz González recordó que entre 2025 y 2026 la inversión en este rubro superó los 2 mil 100 millones de pesos, por lo que su administración pretende mantener un nivel importante de recursos para continuar con el fortalecimiento de la Policía Municipal.

Convenio de seguridad con San Pedro

En otro tema, el alcalde destacó la certificación de la Comisión de Acreditación para Agencias de Aplicación de la Ley (CALEA), al señalar que son pocos los municipios del país que cuentan con este reconocimiento, enfocado en la profesionalización y especialización de las corporaciones policiales.

Como ejemplo del interés que ha generado este modelo, mencionó la visita del secretario de Seguridad Pública de San Pedro Garza García, Nuevo León, quien acudió a conocer los procedimientos de certificación, debido a que ese municipio busca obtenerla.

Díaz González adelantó que buscará concretar un convenio de colaboración en materia de seguridad entre Saltillo y San Pedro Garza García, propuesta que ya conversó con el alcalde Mauricio Farah durante una visita al municipio neoleonés.

Añadió que su administración también buscará gestionar recursos adicionales para seguridad y establecer acuerdos que permitan fortalecer las capacidades de ambas corporaciones.