Daños en carretera Sierra Mojada-Hércules complican traslado de servicios esenciales

Las lluvias registradas en las últimas semanas afectaron alrededor de 15 kilómetros de la carretera que comunica a Sierra Mojada con Hércules, por lo que el Ayuntamiento busca coordinar acciones con el Gobierno estatal para atender los daños.

El alcalde de Sierra Mojada informó que las precipitaciones provocaron afectaciones en un tramo de la vialidad, donde también se registraron problemas en bordos y puentes relacionados con el escurrimiento del agua.

Explicó que la acumulación de maleza y agua en una zona cercana a las vías del ferrocarril habría contribuido a la presión sobre uno de los bordos, que terminó cediendo y arrastró parte de la carretera.

Acciones de la autoridad

El edil señaló que ya se realizan gestiones con el gobernador para sumar esfuerzos y atender la problemática, debido a la importancia de esta vía para los habitantes de Hércules.

Entre los principales afectados se encuentran profesores y personal médico que deben trasladarse a la comunidad para brindar servicios educativos y de salud. También utilizan el camino habitantes que trabajan o realizan actividades en otras localidades, aunque el alcalde precisó que no cuenta con una cifra exacta de usuarios diarios.

Detalles confirmados

El presidente municipal agregó que otro de los temas prioritarios es el servicio de electricidad en Hércules, por lo que también se busca avanzar en acciones para atender esa necesidad.

Indicó que existe disposición para trabajar en coordinación con el Gobierno estatal y confió en que la suma de esfuerzos permita atender las afectaciones en la carretera y mejorar las condiciones de traslado para la población.