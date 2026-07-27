Javier Díaz González reafirma compromiso por la seguridad en Saltillo

Saltillo, Coah.- El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, acudió a la toma de protesta, posesión del mando y protesta de bandera del coronel de infantería de Estado Mayor, Rey Ángel Rodríguez Alcocer, como comandante interino del 69 Batallón de Infantería, donde reiteró su compromiso de trabajar todos los días para mantener la paz y la tranquilidad en la región.

Dijo que derivado de esos trabajos en equipo, Saltillo es la capital más segura de México, la más segura entre las localidades de más de un millón de habitantes, así como la tercera ciudad con mayor percepción de seguridad a nivel nacional a la par de San Nicolás de los Garza, Nuevo León.

Además de que la Policía Municipal de Saltillo se ubicó como la tercera más efectiva de nuestro país y la cuarta más confiable, todo lo anterior según la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, Ensu, del Inegi.

Díaz González comentó que en Saltillo, en materia de seguridad, se trabaja de manera coordinada con el gobernador Manolo Jiménez Salinas, el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Marina Armada de México, así como con la iniciativa privada y la sociedad civil.

Dijo que, derivado de ese trabajo en equipo, Saltillo se ha mantenido como la capital más segura de México, la tercera ciudad con mayor percepción de seguridad a nivel nacional, además de contar con una de las mejores policías municipales del país, según la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI.

"Tendemos la mano al coronel de infantería de Estado Mayor, Rey Ángel Rodríguez Alcocer, para seguir trabajando en equipo en materia de seguridad. Trabajamos todos los días sin dar un paso atrás y así vamos a seguir", apuntó Díaz González.

El coronel Rodríguez Alcocer ingresó como cadete al Heroico Colegio Militar en 1993 y, desde su egreso, ha desarrollado una sólida carrera al interior del Ejército Mexicano, ocupando diversos cargos en distintas regiones del país.

El alcalde de la ciudad agradeció al coronel Luis Adolfo Márquez Tello el trabajo que realizó a favor de la tranquilidad de las familias saltillenses durante el tiempo que estuvo como comandante del 69 Batallón de Infantería.

A la ceremonia asistieron alcaldes y alcaldesas de la región sureste de Coahuila: Tomás Gutiérrez Merino, de Ramos Arizpe; Ana Karen Sánchez Flores, de Arteaga; Fernando Orozco Lara, de Parras de la Fuente; y Mayra Verónica Ramos Rodríguez, de General Cepeda, así como autoridades estatales y federales.