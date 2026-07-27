Diócesis de Saltillo inicia el Novenario del Santo Cristo de la Capilla

SALTILLO, COAH.- La Diócesis de Saltillo inició este lunes el Novenario y la Fiesta Patronal 2026 del Santo Cristo de la Capilla con el tradicional descenso de la imagen, una de las advocaciones religiosas de mayor arraigo en el norte del país. La ceremonia fue encabezada por el obispo de Saltillo, Hilario González García, quien presidió la misa previa al descenso y acompañó el traslado de la imagen desde su altar hasta el espacio dispuesto para la veneración de los fieles en la nave principal de la Catedral de Santiago.

A las 11:00 horas, integrantes de los Caballeros de Colón realizaron el descenso del crucifijo, una maniobra que requiere experiencia debido al valor histórico y religioso de la imagen. Posteriormente, fue colocada sobre una base especial para recibir a los miles de creyentes que participan en las actividades del novenario. El acto estuvo acompañado por el repique de las campanas de la Catedral, mientras los asistentes respondieron con aplausos, oraciones y expresiones de emoción durante el reencuentro con la imagen, considerada milagrosa por generaciones de fieles.

De acuerdo con la tradición de la Diócesis de Saltillo, el Santo Cristo de la Capilla tiene más de 400 años de antigüedad y fue elaborado en pasta de caña de maíz, técnica utilizada durante la época virreinal para fabricar imágenes religiosas. Asimismo, la cruz en la que permanece crucificado resguarda, según la tradición católica, una astilla de la cruz donde murió Jesucristo. La imagen también está vinculada a diversas leyendas. La más difundida sostiene que llegó a Saltillo durante el siglo XVII y que el carretero encargado de transportarla nunca regresó por ella, hecho que los habitantes interpretaron como una señal para que permaneciera en la ciudad.

Con el paso del tiempo, el Santo Cristo de la Capilla ha sido reconocido por los creyentes como el "Señor de los Milagros", al atribuirle favores relacionados con la salud, la protección de las familias y la llegada de lluvias en periodos de sequía. El programa de la Diócesis de Saltillo establece que el Novenario se desarrollará del 28 de julio al 5 de agosto con misas, rosarios, confesiones, peregrinaciones e indulgencias. La Fiesta Patronal se celebrará el 6 de agosto con celebraciones eucarísticas desde las 5:00 hasta las 20:00 horas, además del Rosario ante el Santísimo, Hora Santa y Bendición. El 5 de agosto se realizará una serenata al Santo Cristo a las 21:00 horas y, antes de la primera misa del 6 de agosto, se entonarán las tradicionales Mañanitas. Al concluir las festividades, el 7 de agosto la imagen será trasladada nuevamente a su capilla, donde permanecerá resguardada hasta la celebración del próximo año.