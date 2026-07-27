Coahuila refuerza operativos de seguridad en límites con Zacatecas

SALTILLO, COAH.- Tras los recientes hechos de violencia registrados en Zacatecas, el Gobierno de Coahuila reforzó los operativos de seguridad en los límites con esa entidad mediante filtros, patrullajes y vigilancia permanente, informó el secretario de Seguridad Pública, Hugo Gutiérrez. El funcionario señaló que el gobernador instruyó, a través de la Mesa de Seguridad, la realización de reuniones extraordinarias con la participación del Ejército Mexicano para fortalecer el esquema de vigilancia en las regiones Sureste y Laguna.

Indicó que el plan permanente de operaciones continúa en funcionamiento y afirmó que, hasta el momento, no existe reporte de intentos de ingreso de grupos delincuenciales provenientes de Zacatecas. "Tenemos prácticamente toda la carretera blindada y monitoreada a través de cámaras inteligentes en el C4. Hasta el momento no hemos tenido ningún reporte de intento o de grupos delincuenciales del estado vecino por ingresar aquí a Coahuila", declaró.

Sobre la posibilidad de que integrantes de la delincuencia organizada utilicen brechas o caminos rurales para cruzar hacia territorio coahuilense, Gutiérrez aseguró que las corporaciones de seguridad mantienen presencia permanente en la zona limítrofe. Precisó que el municipio cuenta con una Base de Operaciones en el ejido La Aventura, colindante con El Salvador, Zacatecas; el Ejército Mexicano opera un filtro de seguridad en Tanque Escondido; mientras que la Policía de Acción y Reacción mantiene un filtro en Carneros y un destacamento en Derramadero. Agregó que, de manera coordinada, estas fuerzas realizan patrullajes por caminos de primero, segundo y tercer orden para fortalecer la vigilancia en la frontera estatal.

Cuestionado sobre si Coahuila se encuentra en estado de alerta por la situación en Zacatecas, el secretario rechazó esa interpretación y sostuvo que las acciones forman parte del esquema permanente de seguridad. "No diríamos un estado de alerta; lo que hacemos es reforzar de manera permanente nuestros dispositivos de seguridad y mantener el monitoreo, no solamente con Zacatecas, sino con cualquier estado vecino de Coahuila", afirmó. Respecto a la frontera norte de la entidad, informó que también se reforzó la vigilancia y destacó que el filtro de seguridad instalado en el municipio de Hidalgo ha fortalecido el esquema de protección en esa región.