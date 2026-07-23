DIF Municipal de Saltillo presenta informe de actividades: Javier Díaz González y Luly López Naranjo

Saltillo, Coah.- El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González y la presidenta honoraria del DIF Municipal, Luly López Naranjo, encabezaron la tercera sesión ordinaria del Consejo Directivo de este organismo, en la que se aprobó el informe de actividades y el avance de gestión financiera correspondientes al segundo trimestre del año.

Díaz González destacó el trabajo que se realiza en este organismo, el cual, a través de sus diferentes programas, está al tanto para apoyar a las personas que más lo necesitan.

"Felicitó a Luly López Naranjo, así como a todo el equipo del DIF por todo el trabajo que han realizado, les pido redoblar esfuerzos para apoyar a quien más lo necesita y mantenerse muy cercanos con la ciudadanía", señaló el Alcalde.

Luly López Naranjo agradeció el apoyo de Javier Díaz González para impulsar todos los programas que van dirigidos a los diferentes sectores de la población, así como a las instituciones y organizaciones que se suman a esas causas.

Quienes integran el Consejo Directivo del DIF Saltillo aprobaron por unanimidad el Informe de Actividades Correspondiente al segundo trimestre del 2026, en el que se destacaron los logros de las diferentes direcciones y coordinaciones del organismo.

En el informe se destacó que continúa el programa Amor en Movimiento, el cual, en ese periodo, realizó 24 brigadas en diferentes colonias, ejidos y escuelas del municipio, para beneficiar a más de mil 500 personas con servicios médicos y entregas de lentes, glucómetros y baumanómetros.

También se inauguró el Centro Intergeneracional, espacio destinado para retomar los tres pilares del envejecimiento exitoso: la salud, la participación y la seguridad; asimismo, se realizaron los XXVIII Juegos Municipales Deportivos y Culturales de los Adultos Mayores, en los que participaron casi 600 personas.

De igual forma se realizó la edición 2026 del Cabildo Infantil, en el que se recibieron cientos de propuestas por parte de la niñez saltillense, y en abril se ofreció el festejo del Día de la Niña y el Niño.

Se dio seguimiento a programas como brigadas de salud, cirugías de cataratas, y al de implantes cocleares, además de brindar talleres de capacitación y pláticas de sensibilización, por mencionar algunos rubros.

Como parte de la sesión, el Consejo Directivo del DIF aprobó los nombramientos de Mariana Zamora Guillermo, coordinadora de Salud Mental; Lorena Elizabeth González Valdés, como directora de Voluntariado; y Carlos Alonso Viera Ruiz, en la coordinación de Recursos Humanos y Capacitación.