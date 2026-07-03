Saltillo celebra el Festival Internacional de las Artes 2026: Javier Díaz González impulsa el talento local

SALTILLO, COAHUILA.- El alcalde Javier Díaz González destacó que el Festival Internacional de las Artes Saltillo (FINA) 2026 fortalece la formación artística y genera espacios para que el talento local comparta su trabajo con las familias, mediante una programación que incluye talleres, música y danza en distintos puntos de la ciudad.

Como parte de las actividades del festival, inició el Taller de Serigrafía Aplicada a Productos, impartido por Elías López en el Centro Comunitario Espinoza Mireles, donde las y los participantes comenzaron a aprender técnicas de impresión aplicadas a diversos materiales para fortalecer sus habilidades creativas.

En el Centro de Estudios Musicales 'Jonás Yeverino Cárdenas' se presentó Resonando Ando, concierto de clausura del taller de percusiones, en el que alumnas y alumnos mostraron al público el resultado de su proceso de formación musical.

La programación continuó en el Centro Cultural Teatro García Carrillo con la presentación de Devorar nuestros días, a cargo de El Cuartel Compañía de Danza Contemporánea, espectáculo que integró danza contemporánea y música en vivo.

Asimismo, el Biblioparque Norte fue sede de Saltirock, con la participación de las bandas Sexta Línea, Coyle, Artifisical, Jann y Fonte, que compartieron su propuesta musical como parte de la programación del festival.

Javier Díaz González reiteró que el Gobierno Municipal continuará impulsando espacios para la formación, la creación y la difusión del talento artístico, con el propósito de acercar la cultura a las familias y fortalecer la vida cultural de Saltillo.

Las actividades forman parte de la programación del Festival Internacional de las Artes Saltillo FINA 2026, que continuará con talleres, conciertos, exposiciones, teatro y danza en distintos espacios de la ciudad.