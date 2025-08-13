Javier Díaz González impulsa rehabilitación de cancha en Saltillo

SALTILLO, COAHUILA.- La estrategia municipal Activa tu Parque, que impulsa el alcalde Javier Díaz González, llegó a 15.4 millones de pesos de inversión conjunta, de los cuales el 50 por ciento ha sido gracias a la aportación de empresarios.

Así lo dio a conocer el Presidente Municipal al arrancar los trabajos de rehabilitación de la cancha de fútbol 11 en la unidad deportiva Carlos R. González al sur de la ciudad y en la que se invertirán 6.7 millones de pesos, logrando con ello los 15.4 millones de pesos en total.

"Con Activa tu Parque buscamos impulsar la recuperación de espacios públicos con la participación de la ciudadanía, gobierno y el sector privado. Hoy arrancamos el quinto proyecto aquí en el Carlos R. González; ya se intervinieron la plaza Mirasierra Spurs, el Skate Park Saltillo 2000, la plaza en la colonia Roma y la cancha en la Benito Juárez", dijo.

Javier Díaz González señaló que la rehabilitación de la cancha de fútbol 11 en la unidad deportiva Carlos R. González es una manera de contribuir para seguir mejorando la formación de las niñas y niños saltillenses.

"Porque cuando vinculamos el deporte de la mano de la educación que reciben en la escuela y en su casa, estamos construyendo ciudadanos de bien que en un futuro van a seguir impulsando la grandeza de Saltillo", refirió.

El Alcalde mencionó además que se trabaja a través del IMPLAN para analizar la posibilidad de implementar una Ruta Recreativa en este cuadrante deportivo del sur de la ciudad que incluyen la unidad deportiva Carlos R. González, el Biblioparque Sur, el estadio de fútbol americano Antonio Yaqui Heredia y el parque de béisbol Ramón Mendoza.

Antonio Nerio Maltos, director de Infraestructura y Obra Pública, informó que la rehabilitación de la cancha de futbol 11 incluye el retiro del pasto existente para nivelar y construir una dala de concreto perimetral para volver a colocar pasto sintético.

"Además del suministro y colocación de malla de nailon en cabeceras, la colocación de porterías, bancas y gradas para los espectadores, así como la instalación eléctrica con su canalización, cableado, registros, postes, reflectores y la construcción de taludes de concreto", dijo.

Erick Castillo Rodríguez, entrenador y beneficiario de la unidad deportiva Carlos R. González, agradeció al alcalde Javier Díaz por impulsar la estrategia de Activa tu Parque que beneficiará en este sector a miles de ciudadanos.

"Esta cancha no solo será un espacio para jugar fútbol, será un lugar para la recreación, para la sana competencia, para la unión familiar y para el desarrollo de nuestros niños y jóvenes. Aquí se crearán recuerdos, se forjarán amistades y se fortalecerá el espíritu comunitario porque el deporte tiene un poder transformador", dijo.

Asimismo, invitó a todas y todos a cuidar este espacio y mantenerlo limpio y en buenas condiciones para que pueda ser disfrutado por muchas generaciones.

Durante el arranque del evento estuvieron presentes, Eduardo Morelos Jiménez, regidor presidente de la Comisión de Planeación, Urbanismo, Obras Públicas y Centro Histórico; Alberto Salinas de las Fuentes, director general del IMPLAN; Edgar Omar Puentes Montes, director del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte; así como niñas y niñas, usuarios de la cancha.