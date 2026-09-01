Javier Díaz González impulsa becas de movilidad internacional en Saltillo

Saltillo, Coah.- Con el objetivo de apoyar a las juventudes saltillenses para que puedan adquirir habilidades multiculturales y de internacionalización, el Gobierno Municipal, a cargo de Javier Díaz González, lanzó la convocatoria para la beca "Aquí Andamos por el Mundo".

Con el apoyo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, a través del Instituto Municipal de la Juventud, el Gobierno de Saltillo ofrece 10 becas de movilidad internacional a jóvenes saltillenses, quienes tendrán la oportunidad de desarrollarse a través de experiencias de movilidad y voluntariado internacional.

Abraham Ramírez Espinoza, titular del Instituto Municipal de la Juventud, destacó el impulso del alcalde Javier Díaz González a las juventudes saltillenses, al generar programas y actividades que no solo atienden sus necesidades actuales, sino que les permiten ampliar sus horizontes para construir nuevas oportunidades para su futuro.

Las juventudes seleccionadas podrán vivir una experiencia de voluntariado social internacional con una duración de 1 a 4 semanas, en alguno de los países participantes de continentes como Europa, Asia o América, entre noviembre de 2026 y marzo de 2027.

Los proyectos internacionales disponibles serán en los siguientes ejes: educativos, sociales, culturales y ambientales.

Iván Terashima Zamora, titular del Instituto Coahuilense de la Juventud, resaltó que esta experiencia de voluntariado internacional fortalece aspectos como la formación personal y profesional, sus competencias interculturales, liderazgo y compromiso social, además de brindar una visión global.

Entre los requisitos se encuentran tener entre 18 y 29 años, ser originario de Saltillo o acreditar al menos 1 año de residencia en el municipio, contar con trayectoria y compromiso social, pasaporte vigente o comprobante de cita para tramitarlo, conocimiento básico de inglés conversacional, así como cumplir con la documentación de esta convocatoria.

Las 10 personas seleccionadas recibirán un título de beca otorgado por Vive México A.C., a través del programa "Jóvenes de Clase Mundial" de ERASMUS+ de la Unión Europea, mismo que contempla hospedaje, alimentación y transporte local durante su estancia.

El registro para las y los interesados es hasta el 18 de septiembre, mientras que para la corrección de documentos se establece hasta el 22 de septiembre. El Comité de Selección deliberará del 23 al 25 de septiembre y la publicación de los resultados se proyecta para este 26 de septiembre próximo.

Las y los interesados pueden consultar la convocatoria completa en las redes sociales del Gobierno de Saltillo, así como al teléfono 844-105-60-45 o al correo [email protected].

En este evento estuvo también presente David Hernández Barrera, coordinador general de Extensión Universitaria de la Universidad Autónoma de Coahuila.