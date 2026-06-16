DIF Saltillo y Cinépolis lanzan funciones de cine para niños

Saltillo, Coah.- Como parte del convenio firmado entre el DIF Saltillo y Cinépolis se trabajará con acciones que impulsen y mejoren la calidad de vida de las y los saltillenses, informó el alcalde Javier Díaz González. El presidente municipal asistió junto a su esposa Luly López Naranjo, presidenta honoraria del organismo, al arranque de esta colaboración con una función de cine con niñas y niños de 4º, 5º y 6º de primaria de la Escuela Sor Juana Inés de la Cruz.

"Agradecemos a Cinépolis porque cuando se juntan voluntades entre la IP y gobierno llevamos un impacto muy positivo en la calidad de vida de las y los saltillenses y seguimos construyendo una mejor ciudad que es lo que siempre buscamos", dijo el alcalde.

Javier Díaz mencionó que como resultado de la alianza, Cinépolis pone a disposición del DIF Saltillo sus instalaciones para la realización de funciones de cine con causa, eventos institucionales como graduaciones, talleres y conferencias, además de disponer de los espacios físicos de las mismas salas para publicitar los programas del DIF y funciones de regalo para niños de escasos recursos de colonias y ejidos que no han tenido la experiencia de asistir a un cine.

El presidente municipal agradeció y reconoció a Cinépolis por confiar en Saltillo e impulsar la responsabilidad social. Luly López Naranjo, presidenta honoraria del DIF Saltillo, señaló que gracias al convenio de colaboración se impulsarán acciones en beneficio de niñas, niños, adolescentes, personas adultas mayores, mujeres y familias en situación de vulnerabilidad. "Próximamente tendremos una función especial como regalo de graduación para alumnos de 3° de preescolar de las Estancias Infantiles, así como una función con causa a beneficio del programa Latiendo con Amor para niñas y niños que requieren una operación de corazón", dijo.

Cinthya Salas Tavares, gerente de Cinépolis Villalta, destacó la importancia de trabajar en equipo. "Porque estamos convencidos que cuando nos unimos podemos generar un gran impacto en la comunidad", refirió.

Antes de iniciar la función las y los niños recibieron palomitas y bebidas y disfrutaron del cortometraje "Mi Hermano Luca", la historia de una niña muy imaginativa que descubre que su hermano mayor tiene autismo, y posteriormente la película "Mascotas en Apuro". Durante el evento estuvieron presentes también Alfonso Figueroa Vicuña, director general del DIF Saltillo; Lorena González Valdés, directora de Voluntariado del DIF Saltillo; así como Gael Emiliano Agundis Rodríguez, Hanna Valentina Cárcamo Castillo y Edwin Mateo Agüero Valdés, integrantes del Cabildo Infantil 2026 y alumnos de la Escuela Sor Juana Inés de la Cruz.