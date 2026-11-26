SALTILLO, Coah. - El interés por conocer la historia de la Guerra Cristera agotó los espacios disponibles para la conferencia que ofrecerá el historiador Jean Meyer este jueves 26 de noviembre en la Catedral de Santiago, en Saltillo.

La ponencia, titulada "A 100 años de la Cristiada, La Resistencia Cristera y su legado para México", comenzará a las 19:00 horas y será transmitida en vivo a través de las páginas de Facebook de Diócesis de Saltillo y Santo Cristo Saltillo.

El párroco Juan Manuel Ledezma informó que ya no hay lugares para asistir de manera presencial, pero invitó a la comunidad a seguir la actividad mediante las plataformas digitales.

La conferencia forma parte de las actividades conmemorativas por los 100 años de la Guerra Cristera y busca abordar el contexto histórico de este movimiento, así como sus repercusiones en la vida social y religiosa del país.

Durante la presentación de los detalles participaron Pedro Moreno, director del Centro Cultural Vito Alessio Robles; Jorge Tirzo Lechuga Cruz, presidente de la Asociación de Cronistas e Historiadores de Coahuila, y el presbítero Gamaliel Heredia, vicario de la Catedral de Saltillo.

Ledezma destacó la trayectoria de Meyer y la relevancia de sus investigaciones sobre el conflicto, al considerarlo uno de los historiadores con mayor conocimiento y documentación sobre la Guerra Cristera.

Jean Meyer nació el 8 de febrero de 1942 en Niza, Francia, y posteriormente obtuvo la nacionalidad mexicana. Su trabajo académico se ha enfocado, entre otros temas, en el estudio del movimiento cristero, sobre el cual desarrolló una investigación que plantea que no se trató únicamente de una reacción oligárquica contra la Revolución Mexicana, sino de una lucha popular por conservar la libertad religiosa.

A lo largo de su trayectoria ha impartido clases en la Universidad de París, El Colegio de México y El Colegio de Michoacán. También es profesor-investigador emérito del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), donde fue fundador y miembro de la División de Historia.

Entre sus reconocimientos destacan el Premio Nacional de Ciencias y Artes, recibido en 2011, y el doctorado honoris causa por la Universidad Autónoma de Nayarit. En 2000 ingresó a la Academia Mexicana de la Historia, donde ocupa el sillón 29, y en 2007 fue nombrado investigador emérito del Sistema Nacional de Investigadores.

Además, recibió la beca Guggenheim entre 1997 y 1998, fundó el Instituto de Estudios Mexicanos de la Universidad de Perpiñán y actualmente dirige la revista de historia internacional Istor. También colabora como editorialista en El Universal.