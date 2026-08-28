Coahuila reanuda la exportación de ganado a Estados Unidos

SALTILLO, COAH.- Coahuila está listo para reanudar la exportación de ganado a Estados Unidos, luego de cumplir los requisitos sanitarios y operativos establecidos tras las restricciones por la presencia del gusano barrenador.

Sin embargo, todavía no existe una fecha para el reinicio de los envíos, ya que la decisión corresponde al gobierno de Estados Unidos, informó Jesús María Montemayor Garza, secretario de Desarrollo Rural.

El funcionario explicó que los puntos de inspección federal (PIF) y el punto de inspección estadounidense que opera en territorio mexicano ya cumplieron con las condiciones necesarias para retomar el proceso.

"Todo eso ya está listo, está palomeado", afirmó Montemayor Garza.

Precisó que para reactivar las operaciones fue necesario cumplir medidas sanitarias, de seguridad industrial y de protección para el personal mexicano y estadounidense que participa en las revisiones.

Además, la Unión Ganadera, propietaria de los puntos de inspección, formalizó un Memorándum de Entendimiento con el Departamento de Agricultura de Estados Unidos.

Coahuila podría contar actualmente con alrededor de 20 mil cabezas de ganado para exportación, aunque el volumen definitivo dependerá de los compromisos que los productores hayan adquirido con el mercado nacional durante los últimos dos años.

Montemayor Garza señaló que, en un año promedio, el estado tiene un hato aproximado de 450 mil cabezas, sin considerar el ganado lechero y de engorda de la región Laguna.

En condiciones favorables de lluvia, agregó, se producen alrededor de 220 mil crías, de las cuales aproximadamente la mitad son machos.

El proceso de autorización de cada embarque inicia en los ranchos, donde médicos veterinarios acreditados inspeccionan al ganado y aplican un tratamiento preventivo.

Después, los animales deben permanecer entre cinco y siete días antes de continuar con el procedimiento.

Posteriormente, son trasladados al punto de inspección federal, donde personal sanitario realiza una nueva revisión, aplica un baño por inmersión y verifica que los animales no presenten heridas.

Tras permanecer alrededor de 24 horas en esas instalaciones, el ganado pasa al punto de inspección estadounidense, donde inspectores de ese país efectúan una última revisión.

Montemayor Garza indicó que los requisitos para operar nuevamente los puntos de inspección ya fueron cumplidos.

El siguiente paso dependerá de las autoridades estadounidenses y de los resultados que arroje el protocolo aplicado en Sonora, entidad que ya comenzó a operar bajo este esquema.