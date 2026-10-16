Instituto Tecnológico de Saltillo proyecta carrera de Inteligencia Artificial

SALTILLO, COAH.- El Instituto Tecnológico de Saltillo (ITS) proyecta incorporar la carrera de Inteligencia Artificial a su oferta académica, con una duración de nueve semestres y capacidad estimada para recibir a más de 150 estudiantes por semestre.

Jonam Leonel Sánchez Cuevas, del Departamento de Sistemas Computacionales, informó que el proyecto comenzó a desarrollarse hace aproximadamente dos años, cuando participó en trabajos de planeación junto con doctores y profesores del Tecnológico Nacional de México (TecNM).

Aunque todavía no se define una fecha oficial para su apertura, el académico señaló que se espera que la carrera pueda comenzar dentro de aproximadamente dos semestres.

El programa contempla materias de matemáticas, estadística, programación y entrenamiento de modelos de inteligencia artificial, con el propósito de que los estudiantes aprendan a procesar datos y desarrollar sistemas capaces de realizar predicciones.

Como ejemplo de sus aplicaciones, Sánchez Cuevas explicó que los alumnos podrían aprender a utilizar datos obtenidos mediante sensores para monitorear maquinaria industrial, anticipar posibles fallas y establecer programas de mantenimiento predictivo.

La carrera tendría una duración aproximada de cuatro años, distribuidos en nueve semestres, y estaría adscrita al Departamento de Sistemas Computacionales.

El académico destacó que la formación buscará preparar profesionistas para incorporarse a distintos sectores productivos, particularmente la industria automotriz, así como a otras áreas relacionadas con los sistemas computacionales.

Sánchez Cuevas señaló que el campo de aplicación de la inteligencia artificial se ha ampliado con el desarrollo de herramientas generativas capaces de producir imágenes, videos y otros contenidos a partir de instrucciones proporcionadas por los usuarios.

Indicó que la preparación académica estará orientada a que los egresados cuenten con conocimientos para desarrollar soluciones tecnológicas y modelos predictivos aplicables a las necesidades de las empresas.

En cuanto a los recursos tecnológicos, informó que el Tecnológico de Saltillo mantiene una colaboración con Google, que facilita determinadas plataformas de inteligencia artificial. Añadió que se espera ampliar la colaboración tecnológica una vez que se concrete la apertura del programa.

Respecto al personal docente, explicó que primero será necesario analizar la currícula para identificar los perfiles requeridos. No obstante, consideró que el departamento cuenta con profesores de Ingeniería en Sistemas Computacionales capacitados para impartir algunas de las materias.

La fecha de inicio y los detalles definitivos de implementación aún están pendientes de determinarse.