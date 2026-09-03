Jordan Espino Guzmán asume dirección de la Policía Municipal en Saltillo

SALTILLO, COAH.- La Policía Municipal de Saltillo tendrá nuevamente a Jordan Espino Guzmán al frente de su dirección, luego de que el alcalde Javier Díaz González confirmara el ajuste en los mandos de la corporación.

Espino Guzmán retorna al cargo con la encomienda de fortalecer los patrullajes, la vigilancia en las colonias y las acciones de proximidad con la ciudadanía, como parte de la estrategia de seguridad que mantiene el municipio.

El cambio contempla también la continuidad de Simón Pérez Saldaña dentro de las tareas de seguridad estatal, ya que permanecerá como comandante regional de la Policía Estatal en la Región Sureste.

A su regreso a la corporación municipal, Espino Guzmán señaló que su incorporación responde a instrucciones del gobernador Manolo Jiménez Salinas y del alcalde Javier Díaz González, con el propósito de dar continuidad al trabajo desarrollado por la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana, encabezada por Miguel Ángel Garza Félix.

El nuevo director adelantó que se mantendrán los operativos y recorridos en los distintos sectores de Saltillo, al tiempo que se buscará fortalecer las estrategias que permitan una mayor cercanía entre los elementos policiales y los habitantes.

"Nos incorporamos nuevamente a reforzar la estrategia que ya se tiene en Saltillo", expresó.

Espino Guzmán también destacó que uno de los principales objetivos será conservar las acciones que han mostrado resultados y atender aquellas áreas donde todavía existan oportunidades de mejora.

El funcionario cuenta con 33 años de servicio en las Fuerzas Armadas y formación como integrante de Fuerzas Especiales. Además, acumula 15 años de experiencia dentro de la Policía Municipal de Saltillo.

Su trayectoria en la seguridad local incluye su paso por el Grupo de Reacción Sureste y una anterior etapa como director de la Policía Municipal.

En septiembre de 2025 dejó esa responsabilidad para incorporarse a la Policía Estatal en la Región Norte de Coahuila, donde asumió la coordinación y sustituyó en el cargo a Miguel Barajas Hernández, conocido como "El Hummer".

Durante aproximadamente 10 meses permaneció en esa región antes de concretar su regreso a Saltillo. Espino Guzmán explicó que posteriormente tuvo que separarse temporalmente de sus funciones por motivos de salud, pero aseguró que actualmente se encuentra activo para asumir nuevamente la responsabilidad.

Con su experiencia en las fuerzas armadas, la Policía Estatal y la corporación municipal, el director afirmó que buscará aprovechar el conocimiento adquirido para fortalecer la operación policial.

La prioridad, sostuvo, será mantener la presencia de los agentes en las colonias y ampliar las acciones de proximidad, con especial atención a las necesidades planteadas por los habitantes.