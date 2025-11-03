Jóvenes de Saltillo promueven cultura vial con actividades educativas

SALTILLO, COAHUILA.- El Gobierno Municipal de Saltillo, a través del Instituto Municipal de la Juventud, llevó a cabo un crucero temático donde impulsaron la concientización e importancia de la cultura vial para evitar accidentes automovilísticos.

Abraham Ramírez Espinoza, director del Instituto, mencionó que este tipo de actividades se llevan a cabo con el apoyo del alcalde Javier Díaz González, así como personal de la dependencia y jóvenes que se suman a la iniciativa.

"El objetivo principal de este crucero es brindar información a la población saltillense sobre la importancia de una buena cultura vial para seguridad de todas y todos", mencionó.

En el cruce del periférico Luis Echeverría y Francisco de Urdiñola, las y los jóvenes entregaron información impresa sobre la importancia de no conducir en estado de ebriedad, además de tomar las medidas de seguridad y precaución necesarias.

Asimismo, contaron con letreros gigantes con frases como: "Tu vida no es un juego", "Manejar borracho no es mala suerte, es mala elección", "Si tomaste entrega las llaves, no tu vida" y "Después de la fiesta el riesgo no acaba", entre otras.

También se exhortó a las y los automovilistas a evitar el uso del celular al momento de ir manejando.

"Buscamos crear conciencia y hacer referencia a manejar con responsabilidad", dijo el director del Instituto Municipal de la Juventud, Abraham Ramírez Espinoza.

Señaló, además, que este tipo de actividades se suman a otras iniciativas como el programa "Fiesta Segura", en el que se capacita a personal y asistentes de bares, antros y espacios de vida nocturna con el objetivo de que sean espacios seguros para las y los jóvenes.