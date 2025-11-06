Intensa Jornada de Reforestación en Colonia Los Reales de Saltillo

SALTILLO, COAHUILA.- Por instrucción del alcalde Javier Díaz González, este jueves, personal de la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable llevó a cabo una intensa jornada de reforestación en la colonia Los Reales.

En respuesta a la petición ciudadana a través del asistente virtual "Saltillo Fácil", al 844-160-08-08, brigadas pertenecientes al programa "Aquí Andamos" sembraron arbolado de las especies encino siempreverde y trueno en distintas áreas verdes y plazas públicas de este sector habitacional.

Personal del Vivero Municipal de Saltillo, con el apoyo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, realizó estas labores en sitios ubicados entre las calles Real de la Rioja, Real de Oviedos, así como en Real de Andalucía y Real de Cádiz, con el objetivo de ofrecer una mejor imagen urbana, así como de promover la biodiversidad en el sector, al ofrecer hábitat para diversas especies de aves e insectos beneficiosos para el medio ambiente en la comunidad.

Estas acciones de reforestación forman parte del trabajo permanente de la presente administración municipal en espacios públicos al interior de colonias de la ciudad como Valle de San Francisco, Hacienda Narro, Ampliación La Estrella, Río Bravo, Satélite Sur y Norte, Lázaro Cárdenas, Roma, Benito Juárez, Mirasierra, Valle de San Francisco, entre otras.

Así como atención oportuna en los árboles y plantas de ornato sembradas en camellones, plazas públicas municipales y áreas verdes en la capital de Coahuila.

Trabaja Municipio en todos los sectores

De manera paralela, cuadrillas municipales trabajaron en el retiro de basura y escombro acumulado, así como maleza en la plaza pública de la colonia Doctores, ubicada entre las calles Carlos Cárdenas Valdez y Miguel Farías Rodríguez.

Asimismo, el Gobierno de Saltillo realizó trabajos similares de deshierbe y retiro de basura en la plaza pública de la colonia Jardines Coloniales, al norte de la ciudad.

En este sector, las y los habitantes agradecieron los trabajos realizados en el espacio público ubicado entre las vialidades Calzada de los Deportes y Calzada de los Tejados.

Asimismo, para prevenir la acumulación de basura y cuidar de manera integral las áreas verdes de las vialidades en la ciudad, brigadas de "Aquí Andamos" realizaron acciones de limpieza general y deshierbe del camellón central de la calle Prolongación Francisco de Urdiñola.

Estos trabajos se realizaron en el tramo que comprende entre el periférico Luis Echeverría Álvarez y el bulevar Emilio Arizpe de la Maza, al sur de Saltillo.

El Gobierno de Saltillo exhorta a la población a ser parte del cuidado de los espacios públicos, además de evitar tirar basura al aire libre, con el objetivo de mantener plazas y áreas verdes en óptimas condiciones, en favor de la propia comunidad.