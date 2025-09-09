Escuelas de Tiempo Completo: Legisladora exhorta al Gobierno Federal por su reinstalación

SALTILLO, COAH.- La Diputada local Edna Dávalos Elizondo, exhortó al Gobierno Federal a valorar la reinstalación del programa de Escuelas de Tiempo Completo en Coahuila, al considerar que su eliminación ha tenido un impacto negativo en miles de familias, particularmente aquellas en las que ambos padres se encuentran en el ámbito laboral.

La legisladora subrayó que este modelo educativo no solo fortalecía la formación académica y social de los estudiantes, sino que también representaba un respaldo real para las familias trabajadoras, al ofrecer un espacio seguro y supervisado para los menores durante una jornada extendida.

“Las Escuelas de Tiempo Completo fueron uno de los programas más exitosos y bien recibidos por padres de familia y docentes. No solo se avanzó en la regularización del personal, también se logró consolidar un modelo integral que hoy hace mucha falta”, expresó Dávalos.

Recordó que el programa fue promovido originalmente por gobiernos emanados del PRI y se convirtió en una herramienta efectiva para combatir el rezago educativo, mejorar el rendimiento escolar y contribuir al bienestar de la niñez.

La diputada también hizo hincapié en los efectos que su ausencia ha generado en municipios como Ramos Arizpe, donde una gran parte de la población está vinculada a actividades laborales en el sector industrial. En estos contextos, dijo, la desaparición del esquema representa un retroceso en materia de apoyo a la conciliación entre vida laboral y familiar.

“Este modelo ofrecía una solución tangible a una realidad cotidiana, como lo es la necesidad de que los niños permanezcan en espacios seguros y con atención educativa mientras sus padres trabajan. Su cancelación fue una medida desafortunada que urge reconsiderar”, finalizó.