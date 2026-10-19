Conductor gravemente lesionado tras accidente en Saltillo

SALTILLO, Coah. - Un conductor resultó gravemente lesionado luego de que la camioneta de carga que manejaba se impactara contra una barrera de contención en la carretera a Carbonera, donde quedó incrustada en la estructura metálica.

El accidente ocurrió alrededor de las 08:10 horas. De acuerdo con los primeros reportes, el operador presuntamente se quedó dormido al volante, perdió el control de la unidad y se estrelló contra la barrera. Las causas del percance deberán ser confirmadas por las autoridades.

Personal de Caminos y Puentes Federales (Capufe) acudió al lugar para auxiliar al conductor, quien fue extraído de la camioneta durante las maniobras de rescate.

Debido a los golpes y las lesiones que presentaba, el hombre fue trasladado de inmediato a la Clínica 2 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), donde recibió atención médica.

Para retirar la unidad, que permanecía incrustada en la estructura metálica, los trabajadores de Capufe tuvieron que cortar una sección de la barrera, debido a que no fue posible liberar el vehículo mediante maniobras convencionales.

Una vez concluido el retiro de la camioneta, el personal realizó labores de limpieza en la zona.

Elementos de la Guardia Nacional tomaron conocimiento del accidente y efectuaron las diligencias correspondientes para establecer cómo ocurrió el siniestro.