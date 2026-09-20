Level Up: nuevo impulso a la enseñanza del inglés en Coahuila

SALTILLO, Coah. - El programa de enseñanza del idioma inglés Level Up ampliará su cobertura en comunidades rurales y ejidales de Coahuila durante el ciclo escolar 2026-2027, con la incorporación de alrededor de 120 nuevos planteles.

Cecilia de la Garza Martínez, directora general de Inspira Coahuila, informó que con esta expansión la estrategia Level Up Anywhere llegará a aproximadamente 170 escuelas de distintas comunidades del estado.

La modalidad fue diseñada específicamente para atender a estudiantes de zonas rurales y comenzó en 2025 como programa piloto en 50 planteles. De la Garza Martínez explicó que las condiciones de las localidades rurales requieren una dinámica diferente a la utilizada en las escuelas urbanas. Por ello, las clases se desarrollan mediante sesiones pregrabadas por docentes, que posteriormente son proyectadas en los planteles.

Para poner en marcha las actividades, Inspira Coahuila proporciona a las escuelas equipo como computadoras, proyectores, bocinas y cables HDMI, además de cuadernillos, evaluaciones y otros materiales de apoyo.

El programa también cuenta con personal de las oficinas centrales de Inspira Coahuila que supervisa su funcionamiento y da seguimiento a las actividades en las comunidades participantes. Durante su primer año, Level Up Anywhere permitió atender a alrededor de 10 mil estudiantes.

Para el ciclo 2026-2027, la expansión de la estrategia contempla alcanzar aproximadamente 50 mil alumnos, mediante la incorporación de nuevos planteles y el crecimiento de su presencia en escuelas rurales de Coahuila.