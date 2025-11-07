Alcalde de Saltillo instruye limpieza profunda del arroyo en respuesta a petición ciudadana

SALTILLO, COAHUILA.- En respuesta a una petición ciudadana, el alcalde Javier Díaz González instruyó la limpieza profunda y deshierbe general del arroyo que divide el fraccionamiento Nuevo Mirasierra, al oriente de Saltillo.

A través de cuadrillas del programa "Aquí Andamos", implementado por la actual Administración, las y los vecinos agradecieron los trabajos realizados de retiro de maleza, basura y escombro acumulado, además de la poda de vegetación que obstaculiza el flujo del agua durante la temporada de lluvias, y que puede generar riesgos en la salud de la comunidad en este sector.

Durante esta etapa, los trabajos se realizaron en el tramo del cauce natural de agua que se ubica a la altura de las calles Cacomixtle, Coyote y Frontera Norte, de esta unidad habitacional.

Estas labores por parte del personal de la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, forman parte del programa permanente de mantenimiento preventivo impulsado por el alcalde Javier Díaz, con el que se busca mantener los cauces limpios y funcionales, reduciendo riesgos para quienes habitan en zonas cercanas.

El Gobierno Municipal hizo un llamado a la ciudadanía a evitar arrojar desechos en los arroyos y lotes baldíos, ya que esto contribuye a taponamientos y genera focos de infección.

Saltillo con más entornos saludables

De manera simultánea, el Gobierno Municipal atendió con acciones de limpieza profunda y deshierbe en las distintas áreas verdes de la Escuela Secundaria General "Higinio González Calderón", en el fraccionamiento Nuevo Mirasierra.

En este centro educativo ubicado entre las calles Isla Cedros y Empalme, personal municipal trabajó para mantener el entorno seguro, saludable y adecuado para el aprendizaje de las y los estudiantes.

Asimismo, cuadrillas de "Aquí Andamos" intervinieron las áreas verdes de la plaza pública de la colonia 15 de Septiembre, para el beneficio de las familias de este sector.

Ubicada entre las calles Dominicos, Jilguero y Canario, este espacio público recibió atención de retiro de basura acumulada, así como deshierbe, a fin de impulsar las actividades al aire libre y fortalecer los lazos entre la comunidad.

Con estos trabajos, el Municipio de Saltillo reafirma su compromiso con el cuidado del medio ambiente, la prevención y la seguridad de la población, al trabajar de manera constante para mantener una ciudad limpia, ordenada y segura para todos.

Sumado a esto y para incrementar la seguridad vial de los miles de personas que transitan por el bulevar Emilio Arizpe de la Maza, personal de la Dirección de Servicios Públicos de Saltillo trabajó en el retiro y posterior reinstalación de un poste y su luminaria, dañada por un accidente automovilístico en el lugar.

El alcalde Javier Díaz González ofrece el número del asistente virtual "Saltillo Fácil", al 844-160-08-08, a fin de que la población pueda reportar algún servicio público en la comunidad.