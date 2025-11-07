Saltillo fortalece su imagen urbana con jornada de limpieza

SALTILLO, COAHUILA.- Por instrucción del alcalde Javier Díaz González, el Gobierno de Saltillo lleva a cabo una intensa jornada para eliminar el grafiti en calles del Distrito Centro de la capital de Coahuila.

En coordinación de trabajos entre las direcciones de Distrito Centro y Servicios Públicos municipales, y con el apoyo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, personal trabaja para eliminar grafiti y pintas en bardas, hogares y comercios, con el propósito de preservar la buena imagen urbana, fortalecer la seguridad y proteger el patrimonio arquitectónico de la ciudad.

Estos trabajos dieron inicio en una primera etapa sobre la calle Francisco Javier Mina, en su tramo que comprende entre las calles Guadalupe Victoria y Ramos Arizpe, y se extenderán por las distintas vialidades del primer cuadro de la ciudad.

Roberto Rojas Oyervides, director de Distrito Centro señaló que la eliminación del grafiti contribuye a prevenir actos vandálicos y mejorar la percepción de seguridad, además de promover el respeto por los espacios comunes.

"Personal de ambas direcciones realizan de manera constante recorridos de diagnóstico por todo el Distrito Centro para ubicar el grafiti, para eliminarlo lo antes posible en beneficio directo de las y los saltillenses, así como de quienes nos visitan a nivel nacional e internacional", afirmó Rojas Oyervides.

Señaló que para estos trabajos, el Ayuntamiento de Saltillo cuenta con más de 20 tonos diferentes de pintura que se adaptan al color original de las viviendas y comercios afectados por este tipo de vandalismo.

Estas acciones forman parte de los trabajos permanentes de mantenimiento que el alcalde Javier Díaz González ha implementado en los distintos espacios públicos, banquetas, fachadas de hogares y edificios con valor histórico o cultural, con el fin de que el corazón de la ciudad luzca limpio, ordenado y atractivo para habitantes y visitantes.

El Ayuntamiento exhorta a la ciudadanía a sumarse al cuidado del entorno urbano, evitar dañar la infraestructura y denunciar cualquier acto de vandalismo a los grupos de seguridad de WhatsApp, con el objetivo de mantener un Distrito Centro digno y representativo de la identidad saltillense.