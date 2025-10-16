Intensificación de preparativos en panteones municipales para limpieza y seguridad

intensificó los preparativos en los panteones municipales, donde cuadrillas de Servicios Primarios llevan a cabo labores de limpieza, mantenimiento y pintura para garantizar espacios dignos y seguros a las familias que acuden a recordar a sus seres queridos.

Aníbal Soberón Rodríguez, director de Servicios Primarios, informó que desde días atrás se trabaja en los panteones Santo Cristo, Santiago y La Cruz, donde también se realizaron acciones de fumigación en coordinación con Salud Pública Municipal para prevenir la presencia de insectos.

"El objetivo es que los visitantes encuentren los panteones en condiciones óptimas, limpios y ordenados. Queremos que las familias vivan esta tradición en un entorno seguro y digno", explicó el funcionario.

Además, se rehabilitaron los bebederos y se colocaron tambos con agua en diferentes puntos, a fin de que los asistentes puedan utilizarlos durante la limpieza y decoración de las tumbas.

Soberón Rodríguez detalló que durante los días 1 y 2 de noviembre se mantendrán cuadrillas permanentes de limpieza, inspectores en los accesos y personal de apoyo dentro de los cementerios. "Vamos a estar al pendiente de lo que la gente necesite; la instrucción del alcalde es acompañar a la ciudadanía y brindar un servicio cercano y eficiente", apuntó.

Finalmente, recordó que los panteones municipales continúan ofreciendo atención los fines de semana para trámites y servicios relacionados con sepulturas, además de reforzar la vigilancia durante los días de mayor afluencia.