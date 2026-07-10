Subsecretaría de Protección Civil de Coahuila emite alerta por lluvias intensas

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 10 de julio de 2026.– La Secretaría de Gobierno, a través de la Subsecretaría de Protección Civil del Estado, informa que diversos sistemas meteorológicos generarán condiciones de inestabilidad atmosférica durante este viernes, por lo que se pronostican lluvias fuertes a muy fuertes, acompañadas de descargas eléctricas, posible caída de granizo y rachas intensas de viento en distintas regiones de Coahuila.

De acuerdo con el pronóstico emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la presencia de circulaciones ciclónicas y vaguadas en niveles medios y altos de la atmósfera, en interacción con canales de baja presión sobre el interior del país y el desplazamiento de la onda tropical número 17, propiciará lluvias fuertes con acumulados puntuales muy fuertes de 50 a 75 milímetros en territorio coahuilense.

Las precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo, además de ocasionar encharcamientos urbanos, incremento en los niveles de ríos y arroyos, inundaciones repentinas, deslaves en zonas serranas y reducción de la visibilidad en carreteras.

Asimismo, se prevén vientos con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora, con posibilidad de tolvaneras en algunas regiones del estado. Estas condiciones podrían provocar la caída de árboles, ramas, postes, anuncios espectaculares y otras estructuras ligeras, por lo que se recomienda extremar precauciones.

La Subsecretaría de Protección Civil del Estado exhorta a las y los coahuilenses a mantenerse informados a través de los canales oficiales y atender las recomendaciones de las autoridades, a fin de prevenir accidentes y salvaguardar la integridad de las familias.

Entre las principales medidas preventivas se recomienda:

* Evitar actividades al aire libre durante las tormentas eléctricas.

* No resguardarse debajo de árboles mientras se registren lluvias o actividad eléctrica.

* Asegurar techos, láminas, lonas y cualquier objeto que pueda desprenderse por efecto del viento.

* Retirar macetas, muebles y otros artículos de patios, balcones o azoteas que puedan convertirse en proyectiles.

* No cruzar arroyos, vados, calles inundadas o corrientes de agua, ya sea a pie o en vehículo.

* Conducir con extrema precaución, reducir la velocidad, encender las luces y mantener una distancia segura entre vehículos.

* Alejarse de postes, árboles, anuncios espectaculares y estructuras que pudieran colapsar debido a los fuertes vientos.

* En caso de registrarse un torbellino, refugiarse en la planta baja de una construcción sólida, dentro de una habitación interior y lejos de puertas y ventanas.

* Tener a la mano una lámpara, baterías, radio portátil, documentos importantes y teléfonos celulares con suficiente carga, ante posibles interrupciones en el suministro eléctrico.

* Mantener limpios los desagües y las alcantarillas cercanas a los domicilios para facilitar el flujo del agua.

* Debido a las altas temperaturas que continuarán registrándose en algunas regiones del estado, mantenerse bien hidratado, evitar la exposición prolongada al sol entre las 11:00 y las 17:00 horas, y brindar especial atención a niñas, niños, personas adultas mayores, personas con enfermedades crónicas y mascotas.

La Subsecretaría de Protección Civil del Estado mantiene vigilancia permanente sobre la evolución de las condiciones meteorológicas, en coordinación con autoridades municipales, estatales y federales, con el propósito de emitir oportunamente los avisos preventivos que resulten necesarios.

En caso de emergencia, la población puede comunicarse de inmediato al 911.