SALTILLO, Coah.- Coahuila prepara entre seis y siete anuncios de inversión para los primeros meses de 2027, principalmente en las regiones Centro y Sureste, como parte de la estrategia para mantener la llegada de empresas y ampliar las oportunidades laborales en la entidad.

Luis Olivares, secretario de Economía de Coahuila, informó que algunos anuncios e inauguraciones contemplados para este año fueron trasladados a enero y febrero del próximo, aunque aseguró que los proyectos mantienen su desarrollo ante el interés de compañías nacionales y extranjeras por establecerse o ampliar sus operaciones en el estado.

Adelantó que uno de los últimos eventos de inversión previstos para la región Sureste contempla la inauguración de una planta industrial y el anuncio de una segunda instalación, proyectos que en conjunto representarían entre mil 500 y dos mil nuevos empleos.

Al presentar un balance de los primeros tres años de la actual administración estatal, el funcionario reportó que Coahuila suma más de 222 inversiones, con un monto superior a los 180 mil millones de pesos y una generación proyectada de más de 80 mil puestos de trabajo.

Olivares reconoció que durante 2026 se registró una disminución en el número de inversiones en comparación con los dos años anteriores. No obstante, manifestó expectativas favorables para 2027, ante la posibilidad de contar con mayores certezas comerciales en el ámbito internacional.

Entre los proyectos que se prevé anunciar el próximo año mencionó iniciativas vinculadas con la industria automotriz y el sector de semiconductores, actividades consideradas dentro de las oportunidades de crecimiento industrial para Coahuila.

El secretario de Economía agregó que la estrategia estatal también busca atraer compañías que demanden mano de obra especializada, particularmente en ingeniería y áreas técnicas, a fin de aprovechar la formación académica de quienes egresan de universidades e instituciones de educación tecnológica de la entidad.