Inserción laboral: DIF Saltillo y LEAR unen esfuerzos

SALTILLO, COAHUILA.- El DIF Saltillo, encabezado por su presidenta honoraria Luly López Naranjo, continúa fortaleciendo lazos de trabajo con diferentes instancias a fin de apoyar a quienes más lo necesitan.

A través de la firma de convenios, se busca llegar a más personas para mejorar la calidad de vida de la población en situación vulnerable.

En este sentido, se firmó un convenio de colaboración entre el DIF Saltillo y la empresa LEAR, a fin de impulsar el programa "Ponte las Pilas" y lograr la inserción de personas con discapacidad al mercado laboral.

"Este es un gran impulso para las personas con discapacidad. En los próximos días se planea ya la contratación de 9 personas que están en proceso de reclutamiento", refirió Luly López Naranjo.

Durante la firma de este convenio, la presidenta honoraria del DIF Saltillo, Luly López Naranjo estuvo acompañada de los Gerentes de Planta y de Recursos Humanos de las plantas de LEAR en la región sureste de Coahuila, así como personal de estas localidades, y los colaboradores que han sido contratados en esta empresa a través del programa "Ponte las Pilas".

Estuvieron además José Eduardo Delgado Tapia y Xanath Itzel de la Cruz Coronado, personas sordas, que fueron contratadas por LEAR a través del programa "Ponte las Pilas" a finales de 2024.