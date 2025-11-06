Rodada de Autos Antiguos 'Clásicos Pueblos Mágicos Coahuila 2025' Invita a Disfrutar de la Historia Sobre Ruedas

SALTILLO, COAHUILA.- El Gobierno de Saltillo invita a la ciudadanía a disfrutar de la rodada de autos antiguos, "Clásicos Pueblos Mágicos Coahuila 2025", un evento que reúne a coleccionistas, aficionados del automovilismo y familias enteras para disfrutar de una jornada llena de historia, color y pasión por los motores.

La Asociación de Autos Clásicos de Saltillo informó que esta sexta edición se llevará a cabo los días 15,16 y 17 de noviembre, en la que se recorrerán los municipios de Arteaga, Monclova y Cuatro Ciénegas.

Hugo Alberto Rábago Mar, presidente de esta Asociación señaló que el arranque se realizará en el municipio de Arteaga el próximo día 15 y con meta en el Pueblo Mágico de Cuatro Ciénegas, con el objetivo de dar a conocer los lugares de interés y emblemáticos a los participantes locales y foráneos, así como su gastronomía y artesanía local reconocidas a nivel nacional.

"La ruta no es una carrera, es un paseo familiar por las carreteras seguras de nuestro estado, y en la que se contará con cerca de 100 vehículos participantes, provenientes de distintos puntos de Coahuila, así como de otras entidades de la República"

Rábago Mar destacó el trabajo de los alcaldes como Javier Díaz González, en coordinación con el gobernador Manolo Jiménez Salinas, para ofrecer seguridad en las ciudades y carreteras del estado para la realización de eventos de gran magnitud como la rodada "Clásicos Pueblos Mágicos Coahuila 2025".

Esta edición contará con la presencia durante el fin de semana del reconocido restaurador de autos y titular del programa Mexicánicos, Martín Vaca.

Los asistentes podrán admirar una amplia exhibición de vehículos antiguos y restaurados, que evocan distintas épocas del siglo pasado.

En este evento estuvo presente Miguel López Pérez, representante de la secretaría de Turismo y Pueblos Mágicos de Coahuila; así como Eruviel Valdés Martínez, Conrado Zapata Rodríguez y Luis Felipe Hernández Gutiérrez, de la Asociación de Autos Clásicos de Saltillo.