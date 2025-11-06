Contactanos

IMSS Coahuila reúne más de 8 toneladas de víveres en medio de emergencia por lluvias

La ayuda humanitaria del IMSS en Coahuila representa un gesto de empatía y unión frente a la adversidad, enviando víveres a estados como San Luis Potosí, Veracruz, Hidalgo y Puebla.

Monserrat Rodarte
Por Monserrat Rodarte - 06 noviembre, 2025 - 07:22 p.m.
Personal del IMSS en Coahuila participó en la recolección de víveres destinados a familias afectadas por las lluvias en el país.

SALTILLO, COAHUILA.- En medio de las emergencias provocadas por las intensas lluvias en varios estados del país, el Instituto Mexicano del Seguro Social en la Coahuila reunió más de ocho toneladas de víveres, gracias al apoyo de trabajadores y población en general, mismos que ya han sido enviados.

El acopio formó parte de la estrategia nacional de apoyo humanitario impulsada por el director general del IMSS, con el propósito de brindar respaldo a las familias afectadas en estados como San Luis Potosí, Veracruz, Hidalgo y Puebla.

Se informó que tras la instalación de cinco centros de recolección en distintos puntos del estado: uno en el Centro de Investigación Educativa y Formación Docente (CIEFD) de Saltillo, otro en la Unidad de Medicina Familiar No. 93 de Torreón, además de los ubicados en los Centros de Seguridad Social de Piedras Negras, Sabinas y Monclova.

Entre los artículos reunidos se recolectaron alimentos no perecederos, productos de limpieza, artículos de higiene personal e incluso prendas de vestir.

La ayuda recolectada fue enviada el pasado fin de semana, y con ella, cientos de coahuilenses sumaron su esfuerzo a una causa que, más allá de los insumos, representa un gesto de empatía y unión frente a la adversidad.

Ciudadanos y trabajadores del IMSS respondieron al llamado solidario en los centros de acopio instalados en diversas regiones del estado.
Más de ocho toneladas de alimentos, artículos de limpieza y ropa fueron enviadas desde Coahuila hacia los estados afectados.

