Claudia Leza destaca avance en justicia animal en Coahuila

SALTILLO, COAH.- Activistas defensores de los animales buscarán que se apliquen agravantes en el proceso penal contra León N, identificado públicamente como el presunto Mata Perros, con el propósito de obtener una sentencia mayor por los casos de maltrato y crueldad animal que se le atribuyen.

Claudia Leza calificó la detención del imputado como un avance histórico en la procuración de justicia en materia de protección animal en Coahuila y afirmó que el caso puede sentar un precedente en la aplicación de la ley.

"Vamos a luchar para que se metan los agravantes, porque son muchísimos en este caso y no solamente alcance la pena mínima", declaró.

La activista señaló que durante años las denuncias por crueldad animal rara vez concluían con sanciones; sin embargo, sostuvo que el trabajo de organizaciones y ciudadanos ha permitido que estos delitos sean investigados y castigados.

"Hoy podemos tener justicia y creer en nuestras instituciones, algo que caracteriza a Coahuila", expresó.

Leza reconoció la labor de la Fiscalía de Coahuila y la coordinación con las autoridades de Jalisco para lograr la captura de León N, quien permanece detenido y enfrentará su audiencia inicial en las próximas horas.

Explicó que las organizaciones defensoras de los animales solicitarán al Ministerio Público que considere los agravantes previstos en la ley, al tratarse de un caso que involucra a varias víctimas.

Recordó que el delito de maltrato y crueldad contra los animales está previsto en el artículo 261 del Código Penal de Coahuila, el cual establece penas de dos a seis años de prisión, aunque la sanción puede incrementarse si el juez determina la existencia de circunstancias agravantes.

La activista informó que buscarán asistir a la audiencia para dar seguimiento al proceso judicial y mantener informada a la ciudadanía sobre su desarrollo.

También destacó que la participación ciudadana fue determinante para el avance de la investigación, al señalar que, además de colectivos animalistas, diversas personas denunciaron los hechos y exigieron justicia.

Añadió que, desde su perspectiva, el comportamiento del imputado debería ser evaluado mediante estudios especializados, al considerar que la violencia ejercida contra los animales puede representar un riesgo para la sociedad.

Asimismo, señaló que entre las pruebas relevantes figura una nota presuntamente escrita por el propio acusado, la cual consideró de gran importancia para la investigación.

Leza recordó que uno de los primeros casos impulsados por el movimiento animalista fue el de un perro que fue partido en dos en la colonia Santa Anita, además de otros episodios de maltrato registrados en ferias, hechos que, afirmó, fortalecieron la exigencia de una mayor protección para los animales.

Respecto al avance de la justicia en este tipo de delitos, informó que en Coahuila se han judicializado más de 24 casos de maltrato animal en los últimos años y aseguró que la mayoría ha concluido con una sentencia.