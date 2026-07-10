Manolo Jiménez reconoce a abogados en el Día del Abogado en Saltillo

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; a 10 de julio de 2026.- El gobernador Manolo Jiménez Salinas destacó que en nuestra entidad tenemos Estado de Derecho gracias al gran trabajo, compromiso y voluntad de las y los abogados de Coahuila.

En el marco de la conmemoración del Día del Abogado, el Mandatario estatal presidió la ceremonia en la que se entregaron reconocimientos por su trayectoria a cuatro destacados abogados coahuilenses: Sylvia Marisol Díaz Valencia; María Hilia Schober Gutiérrez; Davd Boone de la Garza; y Rodolfo Räbago Rábago.

"Qué gusto convivir con integrantes de diferentes asociaciones de abogadas y abogados, donde tuvimos la oportunidad de saludarlos, reconocerlos, felicitarlos y agradecerles por ayudarnos a fortalecer el Estado de Derecho en Coahuila. Sigamos trabajando en equipo para fortalecer nuestras instituciones", destacó el gobernador.

A nombre del Gobierno del Estado y de las y los coahuilenses, Jiménez Salinas felicitó a las y los abogados de Coahuila por la gran labor que realizan para que nuestro estado se mantenga como uno de los mejores para vivir con nuestras familias.

"Eso lo hemos logrado entre todas y entre todos, cada quien trabajando desde nuestra trinchera, abonando a la grandeza de Coahuila", mencionó.

Explicó que nuestro estado es grande y fuerte, y es de los mejores lugares para vivir y para invertir, porque tiene características muy particulares, como seguridad, estabilidad laboral, mano de obra calificada, y Estado de Derecho.

"Esta última característica se la debemos a las y los abogados de Coahuila, que son los mejores abogados de todo México", expresó, y señaló que otro factor muy importante es que aquí trabajamos en equipo.

Mencionó que la gran mayoría de las y los coahuilenses entienden que hay un punto de encuentro, y es que le vaya bien a Coahuila, "eso es lo que nos une a todas y todos", puntualizó.

Felipe Mery Ayup, magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia expresó que el modelo de justicia que se impulsa en Coahuila parte de la convicción de entender que detrás de cada trámite, cada audiencia y cada resolución, existe una persona que merece ser escuchada con respeto, atención, dignidad y tratada de forma humana.

Federico Fernández Montañez, fiscal general del Estado, informó que dentro de las consultas de México Evalúa, Coahuila se ubica en los primeros lugares en muchos rubros de seguridad y de procuración de justicia, y que es el resultado del trabajo coordinado y en equipo liderado por el gobernador Manolo Jiménez.

Rebeca Boone Villarreal, presidenta de la Asociación de Licenciadas en Derecho del Estado de Coahuila A.C., indicó que hoy Coahuila destaca del resto del país por el nivel de seguridad pública, por las inversiones y la competitividad; por la protección a las mujeres y por ser de los mejores lugares para vivir en el país.

"Pero también destaca por el Estado de Derecho. Existe un compromiso inquebrantable con la justicia y el respeto por los Derechos Humanos", destacó.

Por su parte Elsa Daniela Ortiz Martínez, presidenta de Abogados del Estado de Coahuila A.C., agradeció a Manolo Jiménez por hacer de la seguridad y el Estado de Derecho una prioridad permanente para Coahuila, y por impulsar con hechos y acciones un Coahuila donde prevalece la paz, la legalidad y la certeza jurídica.

En esta ceremonia estuvieron presentes, además, Gabriel Elizondo Pérez, Senador de la República; Javier Díaz González, alcalde de Saltillo; Beatriz Fraustro Dávila, diputada presidenta de la Junta de Gobierno del Congreso Local; Diego Rodríguez Canales, subsecretario de Gobierno y Comunicación Institucional.