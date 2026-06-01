Manolo Jiménez destaca avances en seguridad: Coahuila se prepara para elecciones

SALTILLO, COAH.- Durante la reunión mensual de seguridad correspondiente a junio, el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, destacó los avances obtenidos en materia de seguridad durante mayo, asegurando que los indicadores continúan mostrando resultados favorables gracias al fortalecimiento del modelo estatal de coordinación entre corporaciones de los tres niveles de gobierno.

El mandatario señaló que los delitos de alto impacto registraron una disminución y subrayó que las corporaciones de seguridad de la entidad mantienen algunas de las mejores evaluaciones del país.

Asimismo, resaltó que ciudades como Saltillo, Torreón y Piedras Negras continúan ubicándose entre las mejor calificadas a nivel nacional en percepción de seguridad, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana de Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

Durante el encuentro también se revisaron los preparativos para la jornada electoral del próximo domingo, en la que participarán autoridades estatales, federales y organismos electorales para garantizar que el proceso se desarrolle en un ambiente de tranquilidad y orden.

Jiménez Salinas informó que se instalarán mesas de coordinación regionales, además de una mesa principal en la capital del estado, donde participarán representantes del Ejército, Guardia Nacional, Marina, fiscalías estatal y federal, así como integrantes de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

A la reunión acudieron además representantes del Instituto Nacional Electoral y del Instituto Electoral de Coahuila para exponer los detalles operativos del proceso electoral.

El gobernador explicó que durante la sesión se analizaron temas relacionados con blindaje electoral, prevención de delitos electorales y mecanismos de coordinación entre las distintas instituciones, con el propósito de que las acciones acordadas se traduzcan en resultados efectivos durante la jornada de votación.

Por otra parte, confirmó que también se abordó el tema de los presuntos citatorios atribuidos a la Fiscalía General de la República que fueron denunciados por ciudadanos y que, tras una revisión oficial, resultaron ser documentos falsos.

Indicó que las investigaciones avanzan de manera importante y que ya se cuenta con evidencia fotográfica y videográfica relacionada con estos hechos.

Agregó que las autoridades buscan determinar quiénes estuvieron detrás de la elaboración y distribución de dichos documentos, ya que la usurpación de funciones y el uso indebido de instituciones podrían constituir delitos de carácter federal.

El mandatario calificó el asunto como delicado y sostuvo que no se permitirá que personas o grupos intenten utilizar el nombre de las instituciones para intimidar, hostigar o generar incertidumbre entre la población. Señaló además que la investigación continuará hasta esclarecer plenamente los hechos y deslindar responsabilidades.