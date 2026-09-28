Óscar Ríos anuncia licencia como alcalde por motivos de salud

El presidente municipal de San Juan de Sabinas, Óscar Ríos Ramírez, anunció esta tarde que se ausentará temporalmente del cargo como presidente municipal por motivos de salud.

El edil informó que la solicitud de licencia será presentada formalmente ante el Cabildo, a fin de cumplir con el procedimiento correspondiente y determinar los términos de su separación temporal.

¿Quién asumirá la alcaldía?

Ríos Ramírez señaló que, de acuerdo con el procedimiento, el primer regidor, Ulises Cárdenas, podría quedar al frente de la administración municipal durante su ausencia.

El edil destacó la importancia de mantener la cercanía con la población y dar continuidad al trabajo que se desarrolla en beneficio de los habitantes de San Juan de Sabinas.

Prioridades de la administración municipal

Asimismo, recomendó mantener como prioridad un gobierno cercano a la ciudadanía y continuar impulsando acciones que permitan mejorar las condiciones del municipio.

Ríos Ramírez señaló que el objetivo es sacar adelante el trabajo de la administración municipal 2025-2027, con la realización de más y mejores obras para atender las necesidades de toda la población.