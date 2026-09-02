Mantenimiento nocturno en Saltillo: Javier Díaz González refuerza la seguridad vial

Saltillo, Coah. - Con el objetivo de fortalecer la seguridad vial y prevenir riesgos para automovilistas y peatones, el alcalde Javier Díaz González instruyó la realización de trabajos nocturnos de mantenimiento y atención a vialidades en distintos puntos de Saltillo.

Personal de "Aquí Andamos" lleva a cabo labores de reacomodo y sustitución de muros de contención de concreto sobre el bulevar Fundadores en horario nocturno, con el propósito de reducir afectaciones a la movilidad y proteger al personal que participa en las maniobras.

Con el apoyo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, personal municipal realiza el retiro y reposicionamiento de muros de concreto que requieren atención, con lo que se brindan condiciones adecuadas y se disminuyen posibles riesgos para quienes transitan diariamente por este bulevar.

De manera adicional, por instrucciones del alcalde Javier Díaz González, se atendió un punto de la calle Santa Cruz, en la colonia María Luisa, donde se instalaron barreras de concreto en las escalinatas del sector, con la finalidad de delimitar y proteger esta zona y evitar situaciones de riesgo tanto para los peatones como para automovilistas.

El Gobierno de Saltillo mantiene la atención preventiva y permanente de la infraestructura de la capital de Coahuila y actúa de manera oportuna para brindar mayor seguridad a saltillenses y visitantes.