Cecyte Arteaga inicia Carrera de Vitivinicultura y Enoturismo gracias a Edna Dávalos

ARTEAGA, COAHUILA.– La diputada local Edna Dávalos celebró la apertura de la carrera de Vitivinicultura y Enoturismo en el Cecyte de Arteaga a partir del ciclo escolar 2025-2026, una iniciativa que abre nuevas oportunidades de desarrollo académico y profesional para la juventud del municipio.

Dávalos destacó que esta nueva opción educativa representa un paso decisivo para los jóvenes amantes de la vitivinicultura, quienes ahora podrán formarse en un área que además de ser apasionante, tiene un gran potencial de crecimiento en la región.

Se indicó que Arteaga tiene todo para consolidarse como referente en la producción de vino y en la atracción de turismo enológico por lo que con esta carrera los estudiantes podrán ser protagonistas de ese desarrollo.

La legisladora dijo que la llegada de esta especialidad al Cecyte de Arteaga no solo beneficiará a los jóvenes en su preparación académica, sino que también tendrá un impacto directo en el impulso económico del municipio y sus alrededores.

Asimismo, resaltó que la vitivinicultura y el enoturismo han ganado terreno en los últimos años en Arteaga, atrayendo inversión, generando empleos y consolidando una identidad que combina la riqueza natural del municipio con el talento de su gente. Con esta nueva carrera, dijo, se busca fortalecer ese camino y profesionalizar a las futuras generaciones.

El Cecyte de Arteaga abrirá espacios para que estudiantes interesados aprendan desde el cultivo de la vid hasta la promoción turística relacionada con la industria vinícola. Para Dávalos, se trata de un proyecto que vincula la educación con las necesidades del sector productivo, garantizando que los egresados cuenten con mejores herramientas para integrarse al mercado laboral.