Gobierno de Coahuila define afectaciones por proyecto ferroviario en Saltillo

SALTILLO, COAH.- Cerca de 450 viviendas podrían quedar dentro de la zona de afectación del proyecto ferroviario en Saltillo, principalmente a partir del kilómetro 17, aunque la cifra todavía podría modificarse conforme avance la definición del trazo y el derecho de vía.

María Bárbara Cepeda Boehringer, titular de la Secretaría de Vinculación Ciudadana, Proyectos de Innovación Social e Inversión Público Productiva de Coahuila, explicó que actualmente se trabaja en precisar las zonas por donde pasará la obra y en identificar a las familias que podrían resultar involucradas.

La funcionaria informó que la semana pasada se efectuó un recorrido con personal de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), encabezado por Néstor Núñez, así como con representantes de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario y autoridades municipales.

Posteriormente, se desarrolló una mesa social en la que el Gobierno de Coahuila solicitó la intervención de autoridades federales para establecer comunicación con las familias que eventualmente podrían verse afectadas y brindarles información sobre los alcances del proyecto.

Cepeda Boehringer aclaró que los aproximadamente 450 inmuebles corresponden a una estimación preliminar, debido a que el proyecto continúa en proceso de optimización.

El siguiente paso será realizar un censo para ubicar los predios y conocer las familias que se encuentran dentro de las áreas que podrían ser impactadas.

Con esta información, corresponderá a la SICT establecer contacto con los propietarios para determinar el nivel de afectación de cada inmueble y, cuando corresponda, iniciar los procedimientos relacionados con indemnizaciones y reubicaciones.

La funcionaria precisó que las negociaciones estarán a cargo del Gobierno federal, por medio de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, por lo que ni el Gobierno estatal ni el Ayuntamiento participan directamente en esos acuerdos.

"Todos serán indemnizados y serán reubicados, más no nos han dicho todavía a dónde", explicó.

La titular de Vinculación Ciudadana señaló que el Gobierno de Coahuila ha planteado la necesidad de que se determine a la brevedad el trazo definitivo de la obra, debido a que los ajustes realizados para optimizar el proyecto han mantenido incertidumbre entre los habitantes de las zonas involucradas.

Mientras se define el recorrido final, las autoridades trabajan en la identificación de las colonias que podrían encontrarse dentro del área de influencia del proyecto.

También se elabora un mapa para establecer con mayor precisión los puntos en los que podrían registrarse afectaciones y determinar el universo de viviendas que deberán ser consideradas en el proceso.

Cepeda Boehringer insistió en que la cifra de 450 viviendas no es definitiva, pues todavía se encuentran en análisis tanto el derecho de vía como las características finales del trazo ferroviario.

Por ello, el número de inmuebles afectados podría aumentar o disminuir una vez que concluya la etapa de definición del proyecto.