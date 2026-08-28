SIMAS Frontera invertirá 24 millones en obras de agua y drenaje

El Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS) invertirá alrededor de 24 millones de pesos en obras para Frontera, principalmente en la reposición de líneas de agua potable y drenaje, informó el gerente del organismo, Eduardo Campos.

Durante la sesión del Consejo de SIMAS, encabezada por la Alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú, Campos presentó los resultados correspondientes a junio y julio, debido a que en julio no se realizó la reunión del Consejo.

El gerente señaló que, aunque durante junio enfrentaron dificultades para alcanzar la meta establecida, en julio lograron cumplirla. Agregó que el organismo mantiene un ahorro global de alrededor de 10 millones de pesos, recursos que han sido destinados a inversión durante los últimos dos meses.

En cuanto al presupuesto de inversión, informó que se registra un avance cercano al 60 por ciento, con cumplimiento de las metas establecidas.

Campos detalló que SIMAS ha destinado alrededor de 32 millones de pesos en obras, de los cuales aproximadamente 18 millones corresponden a Monclova y 14 millones a Frontera.

En Frontera, los trabajos se concentran principalmente en la reposición de líneas de agua y drenaje en sectores como las colonias Occidental, La Sierrita y la Zona Centro, donde existen tuberías con problemas de obstrucciones y fugas.

Explicó que también se han realizado cambios en los diámetros de algunas tuberías para mejorar el funcionamiento de las redes.

Para lo que resta del año, SIMAS contempla invertir alrededor de 5 millones de pesos adicionales en Frontera, mientras se analizan los proyectos que serán ejecutados.

Por su parte, la Alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú señaló que el Municipio también ha ejercido alrededor de 2.5 millones de pesos en obras y que todavía queda presupuesto por aplicar.

Agregó que, mediante un trabajo conjunto con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), se contemplan otras obras con una inversión de aproximadamente 10 millones de pesos.

Pérez Cantú destacó los trabajos realizados en La Sierrita y la colonia Occidental, así como acciones de limpieza en la colonia San Miguel, donde se atendieron problemas que impedían el adecuado flujo del agua.

La Alcaldesa aseguró que la coordinación entre el Ayuntamiento y SIMAS ha permitido atender con mayor rapidez los problemas relacionados con el suministro y las redes de agua y drenaje.

Reconoció que aún existe rezago en infraestructura, pero afirmó que se ha avanzado desde el año pasado con la sustitución de líneas de drenaje, particularmente en la Zona Centro.

"Son obras que no se ven, pero sí se sienten", expresó Pérez Cantú, al señalar que estos trabajos impactan directamente en la calidad de vida de los habitantes.