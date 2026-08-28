Tren Saltillo-Nuevo Laredo: avances en la liberación de terrenos y estación ferroviaria

SALTILLO, COAH.- El proyecto del tren de pasajeros Saltillo-Nuevo Laredo comenzó a tomar forma en su primer tramo, con trabajos de campo para definir el recorrido ferroviario y avanzar en la liberación de los terrenos requeridos.

María Bárbara Cepeda, secretaria de Vinculación Ciudadana de Coahuila, informó que el segmento inicial comprende aproximadamente 15 kilómetros, desde Derramadero hacia los límites con Saltillo.

Como parte de los primeros trabajos, autoridades ya establecieron comunicación con los propietarios de los predios involucrados y se instaló un campamento en la zona para comenzar las actividades relacionadas con la definición del trazo. "Ya se localizaron a los dueños de los predios, se tuvo acercamiento con ellos, se instaló ya como un campamento de trabajo y ya se empieza a ver trabajo del trazo del tren", señaló.

La funcionaria explicó que, con base en la información revisada durante reuniones con autoridades federales, en este primer segmento no se contemplan afectaciones de consideración y los propietarios han mostrado disposición para alcanzar acuerdos.

El gobierno federal será responsable del procedimiento correspondiente para cubrir las indemnizaciones por los terrenos que sean necesarios para la construcción de la obra, mientras que el gobierno de Coahuila participa mediante acompañamiento social para reducir al máximo las afectaciones a las familias.

Cepeda señaló que todavía existen casos en los que no se ha establecido contacto, como el de la escuela Vicente Guerrero. Explicó que los acercamientos con ciudadanos y propietarios se realizarán conforme avance la definición del recorrido. "Conforme vayamos avanzando es como se va a ir haciendo el acercamiento con la ciudadanía", puntualizó.

La secretaria agregó que el gobierno estatal trabaja de manera coordinada con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, siguiendo las instrucciones del gobernador Manolo Jiménez Salinas, para dar seguimiento al desarrollo del proyecto.

Además de la liberación del derecho de vía, el gobierno estatal gestiona la incorporación de empresas y trabajadores de Coahuila a las distintas etapas de construcción. Cepeda explicó que se han realizado gestiones con Carso y mediante las ferias de empleo de la Secretaría del Trabajo para promover la participación de proveedores y mano de obra locales.

Sin embargo, reconoció que este proceso todavía no alcanza su totalidad, debido a que el proyecto se encuentra en una etapa inicial de definición del trazo. La participación de proveedores locales, dijo, cobrará mayor fuerza conforme avancen las obras y se requieran nuevos servicios.

Respecto a la estación ferroviaria de Saltillo, la funcionaria informó que el proyecto ya fue licitado y cuenta con un fallo, aunque todavía está pendiente la presentación del proyecto ejecutivo. Por ello, aún no se han definido por completo las características que tendrá la terminal ni las obras que serán necesarias para su construcción o adecuación.

Cepeda señaló que existe la posibilidad de aprovechar parte del espacio que ocupa actualmente la estación ferroviaria, pero aclaró que será necesario esperar a conocer el trazo definitivo y el proyecto ejecutivo para establecer si se realizarán trabajos de recuperación, remodelación o construcción.

Los trabajos en el primer tramo forman parte del desarrollo gradual del proyecto Saltillo-Nuevo Laredo, mientras el gobierno estatal mantiene las labores de vinculación con propietarios y comunidades involucradas en la liberación de los derechos de vía.