Mayra Valdés: No hay denuncias sobre derechos de mujeres en trabajo sexual

SALTILLO, COAH.- Hasta el momento, la Secretaría de las Mujeres de Coahuila no ha recibido denuncias por posibles violaciones a los derechos de mujeres que ejercen el trabajo sexual en el estado, informó Mayra Valdés, titular de la dependencia.

Ante la presencia de esta actividad, particularmente en la llamada zona de tolerancia, la funcionaria subrayó la necesidad de diferenciar entre las mujeres que la realizan por decisión propia y aquellas que pudieran encontrarse bajo presión, control o sometimiento.

Valdés llamó a quienes sean obligadas a ejercer el trabajo sexual contra su voluntad a solicitar apoyo y presentar una denuncia en los Centros Libres o en los Centros de Justicia y de Empoderamiento. "Lo que podemos hacer es un llamado a todas aquellas mujeres que no sea por voluntad propia, sino que estén sometidas o por control a realizar este tipo de acciones en contra de su voluntad, pues que se acerquen a los Centros Libres, que se acerquen a los Centros de Justicia y de Empoderamiento para que puedan presentar esta denuncia", señaló.

La secretaria aclaró que actualmente no existe una brigada específica de la dependencia destinada a acudir a los lugares donde se practica el trabajo sexual. Sin embargo, indicó que la Secretaría mantiene brigadas que realizan recorridos en universidades, secundarias, preparatorias y colonias, espacios donde también pueden acercarse mujeres que necesiten orientación o atención.

Explicó que el personal de la dependencia incluye psicólogas, abogadas y trabajadoras sociales, quienes brindan atención a mujeres que enfrentan situaciones de violencia, así como conflictos personales, familiares o laborales. Valdés sostuvo que, hasta ahora, la Secretaría de las Mujeres tampoco cuenta con información que indique que alguna mujer dedicada al trabajo sexual esté siendo obligada a realizar esta actividad.

Sobre posibles investigaciones relacionadas con acoso o vulneración de derechos, precisó que la dependencia no ha recibido denuncias, por lo que consideró que cualquier información sobre esos casos tendría que solicitarse a la Secretaría de Seguridad Pública o a la Fiscalía General del Estado.