La rehabilitación en la Avenida Universidad mejora la movilidad en Saltillo

SALTILLO, COAHUILA.- El Gobierno Municipal, encabezado por Javier Díaz González, intensificó los trabajos de rehabilitación de la avenida Universidad mediante la aplicación de la técnica especializada conocida como "slurry".

El alcalde Javier Díaz mencionó que estas acciones forman parte de la estrategia integral que mejora la seguridad vial y la movilidad diaria de saltillenses y visitantes a la capital de Coahuila.

Acciones de la autoridad

Los trabajos de rehabilitación del pavimento, realizados en el tramo entre el bulevar Venustiano Carranza y la calle Candela, consistieron en la aplicación de una mezcla asfáltica en frío que selló grietas y brindó una nueva capa de asfalto a esta vialidad de alto flujo vehicular; en días próximos se delimitarán los carriles, tiempo necesario para la fijación correcta de la pintura vial.

"Con el apoyo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, en la avenida Universidad se empleó maquinaria especializada y personal capacitado, lo que permitió agilizar las labores y minimizar afectaciones al tránsito en este sitio, además de brindar seguridad a peatones y automovilistas", expresó Díaz González.

Detalles confirmados

De manera simultánea, personal municipal reforzó los trabajos de limpieza profunda, retiro de basura y escombro del margen del arroyo Pereyra, en el tramo que se ubica entre las calles Sierra de la Concha y Sierra del Águila.

Estas labores forman parte de la estrategia "Colonias al 100", con la que el alcalde Javier Díaz González reafirma su compromiso para elevar la calidad de vida de las y los saltillenses, a través de intervenciones coordinadas entre 14 dependencias municipales, con trabajos de rehabilitación de vialidades, limpieza de arroyos, alumbrado, pintura y mejora de espacios públicos.

Impacto en la comunidad

Asimismo, brigadas de "Aquí Andamos" trabajaron en la reforestación con arbolado de las especies arce y sombrilla en las diferentes áreas de la plaza pública Oceanía, ubicada entre la calle Martinica y bulevar Oceanía, en la colonia con el mismo nombre.

Además, para ofrecer mayor seguridad vial a peatones y automovilistas, cuadrillas municipales realizaron trabajos de limpieza y deshierbe del camellón central del bulevar Venustiano Carranza, en el tramo que comprende entre el bulevar Francisco Coss y la calle Canadá.

El alcalde recordó el asistente virtual "Saltillo Fácil", al 844-160-08-08, a fin de reportar cualquier servicio público en la ciudad.