CECyTEC Coahuila refuerza matemáticas

SALTILLO, COAH.- Fortalecer el aprendizaje de las matemáticas representa uno de los principales retos académicos para el CECyTEC en Coahuila, por lo que el subsistema prepara nuevas herramientas y métodos de enseñanza dirigidos a los estudiantes que presentan mayores dificultades.

Azucena Ramos Ramos, directora estatal del CECyTEC, informó que las academias de docentes mantienen un intercambio permanente de experiencias para identificar estrategias que permitan mejorar el aprovechamiento de los jóvenes en esta materia.

"Tenemos que generar las estrategias también como docentes y como colegios para que los alumnos puedan lograr los conocimientos. Ese es el reto", expresó.

La funcionaria señaló que el trabajo académico no se limita a reforzar las asignaturas con mayores dificultades, pues el subsistema también enfrenta el desafío de contar con profesores suficientemente preparados para atender las nuevas carreras tecnológicas que serán incorporadas a su oferta educativa.

De manera paralela, el CECyTEC avanza en el fortalecimiento de su modelo de formación dual, mediante el cual alrededor de 260 estudiantes ya tienen actualmente participación en empresas.

La expectativa es ampliar el número de jóvenes incorporados a este esquema durante el próximo ciclo escolar.

Ramos Ramos explicó que la formación dual permite que los estudiantes combinen los conocimientos adquiridos en las aulas con experiencia práctica dentro de centros de trabajo.

El modelo también permite a los planteles conocer directamente las necesidades de las empresas y ajustar la preparación de los alumnos de acuerdo con los requerimientos del sector productivo.

Las nuevas carreras tecnológicas, agregó, se están diseñando desde el inicio con una vinculación hacia la formación dual, debido a que estarán orientadas a áreas en las que actualmente existe demanda por parte de las empresas.

En cuanto al destino de los egresados, la directora estatal informó que aproximadamente 70 % de los jóvenes que concluyen su preparación en el CECyTEC continúa posteriormente con una carrera profesional.

El porcentaje restante opta por incorporarse al mercado laboral o combinar el empleo con sus estudios.

En el caso de los alumnos que participan en formación dual, existe además la posibilidad de que permanezcan en las compañías donde realizaron su preparación práctica, debido a la experiencia laboral que obtienen antes de concluir su etapa como estudiantes.

De esta manera, el subsistema busca combinar el fortalecimiento académico con una preparación más vinculada a las necesidades reales de las empresas, particularmente ante la incorporación de nuevas opciones educativas de carácter tecnológico.