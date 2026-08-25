Miguel Ángel Garza Félix coordina operativo de seguridad escolar en Saltillo

SALTILLO, COAH.- La Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo prepara un operativo especial por el regreso a clases, con presencia de elementos en avenidas principales e instituciones educativas.

Miguel Ángel Garza Félix, comisionado de Seguridad y Protección Ciudadana, informó que participarán elementos de Policía Preventiva, Tránsito, Grupo Región Sureste y diferentes agrupamientos.

El objetivo, señaló, es garantizar la seguridad de estudiantes, padres de familia y personal educativo, así como agilizar el tránsito vehicular y lograr un regreso a clases con saldo blanco y sin incidencias.

Garza Félix recomendó a los padres de familia salir con tiempo de sus domicilios, revisar las condiciones mecánicas de sus vehículos y respetar los límites de velocidad.

También pidió que conductores y tripulantes utilicen el cinturón de seguridad y que los automovilistas respeten a los peatones.

Como parte de las acciones de prevención vial, el municipio continuará con el programa de Patrulleros Escolares, mediante el cual la Subdirección de Tránsito y Vialidad, junto con el área de Seguridad Escolar, capacita a padres de familia para apoyar en las labores de vialidad.

Los participantes reciben un kit proporcionado por el municipio, que incluye una paleta de alto, cachucha, playera y silbato; en algunas instituciones también se proporcionan traficonos.

El funcionario explicó que los padres de familia apoyan en la vialidad en las escuelas donde desean participar, siempre con el respaldo de elementos de Tránsito.

Además, por indicación del alcalde Javier Díaz González, la Comisaría continuará con visitas a preparatorias, Conalep y Cebetis para brindar recomendaciones a los jóvenes y motociclistas, con el propósito de prevenir accidentes.