Aumenta vigilancia en Saltillo por Halloween y Día de Muertos

SALTILLO, Coah. - Saltillo reforzará la vigilancia policial del 30 de octubre al 2 de noviembre para prevenir accidentes y actos vandálicos durante las celebraciones de Halloween y Día de Muertos, informó Miguel Ángel Garza Félix, comisionado de Seguridad y Protección Ciudadana.

El funcionario indicó que los elementos incrementarán su presencia en distintos sectores de la ciudad, principalmente en la zona centro y el sector norte, donde se concentra una mayor cantidad de menores que salen a pedir dulces.

Garza Félix recomendó a las familias salir con anticipación y pidió a los padres de familia cuidar que los niños transiten por las banquetas para evitar accidentes.

También exhortó a los jóvenes a no incurrir en actos vandálicos, como arrojar huevos contra viviendas o vehículos y quebrar vidrios, al advertir que habrá presencia policial y no se tolerarán estas conductas.

El comisionado reconoció que en años anteriores se han recibido reportes de este tipo de incidentes y que algunas personas han sido detenidas. Sin embargo, aclaró que no cuenta con una cifra específica de arrestos relacionados con estas fechas.