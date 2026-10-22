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Coahuila

Aumenta vigilancia en Saltillo por Halloween y Día de Muertos

La autoridad incrementará la presencia policial en zonas con mayor afluencia de niños.

Por Marco Juarez - 22 octubre, 2026 - 05:30 p.m.
Aumenta vigilancia en Saltillo por Halloween y Día de Muertos
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      SALTILLO, Coah. - Saltillo reforzará la vigilancia policial del 30 de octubre al 2 de noviembre para prevenir accidentes y actos vandálicos durante las celebraciones de Halloween y Día de Muertos, informó Miguel Ángel Garza Félix, comisionado de Seguridad y Protección Ciudadana.

      El funcionario indicó que los elementos incrementarán su presencia en distintos sectores de la ciudad, principalmente en la zona centro y el sector norte, donde se concentra una mayor cantidad de menores que salen a pedir dulces.

       

      Garza Félix recomendó a las familias salir con anticipación y pidió a los padres de familia cuidar que los niños transiten por las banquetas para evitar accidentes.

      También exhortó a los jóvenes a no incurrir en actos vandálicos, como arrojar huevos contra viviendas o vehículos y quebrar vidrios, al advertir que habrá presencia policial y no se tolerarán estas conductas.

       

      El comisionado reconoció que en años anteriores se han recibido reportes de este tipo de incidentes y que algunas personas han sido detenidas. Sin embargo, aclaró que no cuenta con una cifra específica de arrestos relacionados con estas fechas.

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