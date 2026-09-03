Saltillo registra reducción de robos

SALTILLO, COAH.- Saltillo registra una reducción de 56 % en los robos generales respecto a 2025, informó Miguel Ángel Garza Félix, comisionado de Seguridad y Protección Ciudadana.

El funcionario explicó que la disminución contempla robos a casa habitación, negocios, vehículos e instituciones bancarias, además de otros delitos considerados como robo simple.

En entrevista, Garza Félix destacó que desde 2023 Saltillo no registra un solo robo a institución bancaria.

"Tenemos un 56% de reducción de robos comparado con el año 2025", afirmó.

Entre los llamados robos simples se encuentran el hurto de llantas, baterías de vehículos y otros objetos, detalló.

El comisionado aseguró que los operativos de seguridad continúan y que la corporación mantiene presencia en las calles mediante acciones de proximidad y rondines de los distintos agrupamientos.

"Tenemos estos indicadores favorables", señaló Garza Félix, quien también destacó que Saltillo se mantiene como la tercera ciudad con mayor percepción de seguridad y que su Policía Municipal se encuentra entre las más efectivas y confiables del país.

Respecto a la percepción ciudadana, informó que está en proceso la encuesta del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), cuyo levantamiento concluirá el 11 de septiembre y cuyos resultados se darán a conocer a finales de noviembre.

Garza Félix señaló que la corporación mantiene cercanía con la ciudadanía y presencia en las colonias para atender las situaciones que se presentan diariamente.

Reconoció que existen áreas de oportunidad en materia de seguridad, pero afirmó que las autoridades trabajan de manera coordinada para atenderlas.

"Quien se quede o quien llegue únicamente viene a contribuir al trabajo que se viene realizando en el día a día", expresó.

El funcionario también destacó que Saltillo tiene casi un millón de habitantes y subrayó la importancia de mantener la vigilancia ante las condiciones de seguridad que se registran en entidades vecinas como Zacatecas, Nuevo León y San Luis Potosí.

"En Saltillo no bajamos la guardia. Al contrario, bien coordinados y a seguir trabajando en beneficio de los saltillenses", afirmó.