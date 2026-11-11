DIF Monclova ofrece cine gratuito a 200 niños y jóvenes

Con una función de cine gratuita y combos incluidos, 200 niñas, niños y jóvenes de distintos Centros de Atención Múltiple (CAM) de Monclova disfrutaron de una jornada de convivencia y entretenimiento, acompañados por sus familias.

La actividad fue organizada por el DIF Monclova, con el apoyo del alcalde Carlos Villarreal Pérez y en colaboración con Fundación Cinépolis, para brindar a los asistentes la oportunidad de disfrutar de una experiencia recreativa.

La presidenta honoraria del DIF, Mavi Sosa, acudió al cine junto con la directora del organismo, Maru Linaje, y personal del sistema municipal, quienes acompañaron a los asistentes durante la función de la película Coyote contra ACME.

La jornada de cine incluyó la proyección de 'Coyote contra ACME' y combos de alimentos.

Durante la jornada, los menores disfrutaron de la proyección y de los alimentos incluidos, en un ambiente de alegría y convivencia familiar.

El evento fue posible gracias a la colaboración entre el DIF Monclova y Fundación Cinépolis.

El DIF Monclova destacó que este tipo de actividades busca generar espacios de inclusión para que niñas, niños y jóvenes con discapacidad puedan participar en experiencias recreativas, convivir y compartir momentos especiales.

DIF Monclova busca fomentar la inclusión de niños y jóvenes con discapacidad en actividades recreativas.

Asimismo, agradeció a Fundación Cinépolis por sumarse a esta iniciativa, que permitió llevar una tarde de entretenimiento a estudiantes de diferentes centros educativos y sus familias.