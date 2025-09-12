Vecinos de Saltillo agradecen la construcción del sistema pluvial

SALTILLO, COAHUILA.- Por instrucciones del alcalde Javier Díaz González, se lleva a cabo la construcción de un sistema pluvial en el Paseo de la Reforma a la altura de la colonia Provivienda.

El objetivo principal es evitar los encharcamientos que se registran con frecuencia en esta zona ante la presencia de lluvias y complica el traslado de las y los automovilistas.

Ernesto Siller Torres, director de Desarrollo Social y Roberto Rojas Oyervides, director de Distrito Centro, acudieron al punto donde se desarrolla la obra para constatar el avance que lleva junto con vecinas y vecinos del sector.

La obra del sistema pluvial se trabaja en el cruce de la calle 12 de Octubre esquina con Paseo de la Reforma y actualmente registra un avance del 70 por ciento.

Brigadas municipales llevan a cabo la construcción de 7 rejillas que servirán para captar el agua en una tubería de 18 pulgadas de diámetros que se conectará al canal existente sobre el Paseo de la Reforma.

"Hoy el alcalde Javier Díaz está cumpliendo su compromiso con las y los vecinos de este sector que tenían muchos años pidiendo esta obra para prevenir los encharcamientos", refirió Ernesto Siller Torres, director de Desarrollo Social.

Roberto Rojas Oyervides, titular del Distrito Centro, mencionó que esta obra, así como todas las acciones y programas que se llevan a cabo en Saltillo, se realizan en con el apoyo del gobernador Manolo Jiménez Salinas.

Vecinas y vecinos del sector agradecieron la construcción del sistema pluvial, que tenían años solicitándolo.